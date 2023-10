Video: Drogas, alcohol y una brutal pelea en balneario de Cholón dentro de yate de lujo

El balneario de Cholón, en zona insular de Cartagena de Indias, se ha convertido en un dolor de cabeza todos los fines de semana por cuenta de los excesos en el consumo de drogas y alcohol, que conducen a la violencia, e incluso al sexo en público. Como ha sucedido en el último mes, el pasado fin de semana una nueva pelea entre jóvenes, a bordo de un yate, fue captada en video.



Las imágenes que son virales en redes sociales muestran a grupo de hombre que se van a los puños bajo el claro influjo de drogas y alcohol.



(En contexto: Video: excesos de alcohol y drogas en pelea de turistas en yate fondeado en Cholón)



De las penosas imágenes son testigos menores y familias enteras.

Las imágenes no son inéditas, y se han vuelto costumbre los fines de semana. Hace pocos días en Cholón también se hizo viral un video de una pareja teniendo sexo mientras se bañan en las aguas cristalinas del balneario ubicado en la isla de Barú, a 40 minutos de Cartagena.



(En contexto: Indignación por pareja que tiene relaciones íntimas en Cholón frente a turistas)



En redes sociales se ve a una pareja besándose apasionadamente dentro del mar. Pero lo que llamó la atención de las personas, que también estaban presentes, es que estaban teniendo sexo.



Esto hizo que varios los empezaron a grabar, incluso se puede ver que una persona los graba de cerca de la pareja que no se da cuenta de que son evidentes. Lo que más ha causado indignación por parte de los internautas, es que en ese momento, en la isla había varios niños que los podían ver.



Por respeto a nuestras audiencias no replicamos el video.

Cartagena: Excesos en consumo de drogas y alcohol en balneario de Cholón generan hechos violentos como el del pasado fin de semana que involucraron a turistas a bordo de yates. @ELTIEMPO @ColombiaET @PoliciaColombia @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/Dj9r1tZGSW — John (@PilotodeCometas) October 17, 2023

Las comunidades han pedido incluso el cierre del balneario y mayores controles en esta bahía antes de que se presente un hecho de violencia más grave.

