El drama que vivió una niña de 6 años con cáncer para ser atendida

El pasado miércoles 21 de agosto la niña Nicolle Stephanie Ardila Angarita, de 6 años de edad, ingresó a la Clínica Materno Infantil San Luis, de Bucaramanga, y recibió el devastador diagnóstico de un tumor maligno en la fosa posterior del cerebro, particularmente en el cerebelo, que requiere intervención quirúrgica. Desde entonces, la menor ha estado hospitalizada en la Clínica, entidad que solicitó de manera urgente su traslado a una institución especializada.

“La necesidad de referencia urgente a Institución que cuente con servicio de neurocirugía, con los equipos y recursos tecnológicos de alta complejidad necesarios para el abordaje quirúrgico ideal que requiere la menor”, declaró la Clínica San Luis a través de un comunicado, en el cual solicitaron la atención de 22 instituciones, entre ellas la IPS Hospital Internacional de Colombia (HIC), la cual fue escogida como la oportuna para atender el caso.



Sin embargo, Coomeva, la EPS a la que Nicolle Ardila está afiliada, se tardó los últimos 5 días en realizar el pago del dinero que exige el HIC para recibir a la menor y desarrollar la cirugía. La EPS asegura que desde el momento en que se hizo la solicitud médica iniciaron el trámite de remisión, no obstante, inconvenientes en las gestiones administrativas habían retrasado el pago.

Coomeva argumentaba que, “esperamos se cumpla con lo expuesto en la Circular Externa No 013 de 15 de septiembre de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, en donde se determinó que no podían existir barreras de orden administrativo como los pagos anticipados, para la prestación de servicio a los usuarios”. Según ellos, la IPS se negaba a recibir a la niña hasta que realizaran el pago anticipado, que ronda los $72 millones.



Con todas estas circunstancias, los padres de Nicolle, Jairo Ardila y Edna Angarita, decidieron tomar cartas legales en el asunto y el día jueves 22 de agosto interpusieron una tutela en contra de Coomeva por la violación de derechos fundamentales, la cual fue fallada a favor de la familia Ardila Angarita. Al día siguiente, vincularon al HIC a la tutela, la cual también falló a su favor.

“Ese mismo viernes pusimos un desacato porque no encontramos ninguna respuesta de las dos partes. Estamos con tutela y desacatos ya fallados a nuestro favor”, indicó Angarita, madre de la menor.



Por su parte, Víctor Raúl Castillo, directivo fundador del HIC, hace dos afirmaciones en este contexto: la primera, que el doctor Vladimir Rodríguez, médico del Hospital, examinó a la menor y aseguró que a la niña sí había que operarla, mas no con urgencia; la segunda, que en 4 clínicas de la ciudad se puede hacer la cirugía, pero la tutela solo la recibió el HIC.

“Hace muchos años no tenemos ningún contrato con Coomeva, por lo cual todo lo que recibimos de Coomeva es por vía jurídica y con pago anticipado. ¿Por qué no tenemos relación comercial con Coomeva? Porque no paga. Nos debía $24.000 millones durante 4 años y tuvimos que cobrarlos con proceso jurídico”, enfatizó Castillo.



En las últimas horas, Coomeva EPS realizó el pago al HIC, de modo que la IPS dio la orden de traslado y la menor Nicolle Ardila pudo ser hospitalizada en dicha institución.





