Camilo Guanga Nastacuás conoció en carne propia el precio de una guerra ajena para él y su comunidad indígena, los awás, una guerra que tiñe de sangre la región nariñense.



La 'Coordinadora Guerrillera del Pacífico' y 'Segunda Marquetalia' lo habían retenido el año pasado con otros 15 jóvenes hasta que con mediación de organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, el grupo armado los entregó el 16 de noviembre de ese 2022.



Pero, el líder awá fue asesinado. Horas antes había enviado un mensaje al defensor del Pueblo de la regional Pacífico, Jaír Mena.

El funcionario dijo que el líder, que buscaba continuar trabajando con su comunidad, le escribió: "'Defensor, muchas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros, hasta ahora estamos bien aquí trabajando con mi comunidad'. Y resulta que ahora me llaman y me dicen que fue asesinado”.



Eso me duele profundamente, me parece que aquí definitivamente hay que dar muestras de paz. Hay que parar el derrame y mirar por todos los medios cómo los grupos armados se comprometen



Explicó que el líder trabajaba en proyectos agrícolas, pensando en el bienestar de la población por la cual decidió no sumarse a los miles de desplazados, sino de quedarse, pese al miedo y confinamiento de estas comunidades en Nariño.



Señaló que el líder indígena venía trabajando en un proceso para protegerse él y su comunidad.



