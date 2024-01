'De aquí no me muevo': hombre en búsqueda de su familia tras derrumbe en Chocó

Luego de que el Gobierno nacional decretara como calamidad publica el deslizamiento de tierra que se presentó en la vía Medellín- Quibdó, donde habría alrededor de 50 personas atrapadas, en el sector de Toldas, en Carmen de Atrato; Chocó, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, siguen juntando esfuerzos los organismos de búsqueda y rescate en la zona.



Según informó la vicepresidenta Francia Márquez, el número de fallecidos va en aumento, pues aproximadamente 33 víctimas han sido halladas, quienes serían, en su mayoría, niñas y niños.



En esta búsqueda por rescatar y encontrar con vida a las personas que transitaban por esta vía, se han unido familiares y amigos, un ejemplo de esto es Hamlet Andrade, quien ha estado buscando a cinco de sus familiares, de los cuales ha encontrado tres.



“Mi sobrina ya está identificada, mis dos hermanas también, me falta mi sobrino y mi hermano de crianza que era el conductor del vehículo en el que ellas se transportaban hacia Medellín”, dijo Andrade a Noticias Caracol.



Además, el hombre aseguró al medio mencionado que "hasta que no aparezca el último de mis familiares, de aquí no me muevo. No doy pasos atrás, yo necesito a toda mi familia completa".



El Gobierno nacional afirmó que "toda la ayuda estará disponible para esta emergencia". Así mismo, la gobernación de Chocó indicó que la ayuda de las familias y civiles que viven en la zona es fundamental para el reconocimiento de las víctimas y, por esto, en el punto del deslizamiento se encuentra una URI de la Fiscalía.

