Madre cuyo hijo estuvo en coma en Argentina recibirá ayuda para verlo

Este martes 16 de julio, luego de que se conociera que Shirley Ramírez no podía ver a su hijo, quien sufrió un grave accidente de tránsito en Argentina –el cual lo dejó en coma por dos meses-, ya que había sido deportada al llegar al país gaucho, el Consulado de Colombia en Argentina se contactó con ella y ofreció a su equipo social para intentar conseguir una visa humanitaria para la señora.

Tras más de dos meses de intentar resolver su condición de rechazo por ‘Falso Turista/Sospecha Fundada’, esta madre bogotana había dejado de buscar explicaciones para esta situación.

“El consulado se comunicó conmigo y me preguntaron por el estado de mi hijo, se ofrecieron a hacer un seguimiento de nuestra situación y me ofrecieron su equipo social para que me ayude a viajar a Argentina”, explicó Shirley Ramírez.



El consulado le informó a la señora que lo primero era buscar las explicaciones del rechazo, de esta forma se puede saber cuánto tiempo tiene prohibida la entrada la mujer y cómo se podría apelar. En este tipo de rechazos, según el consulado, la sanción suelen ser 5 años.



Sin embargo, en el acta que la inmigración le remitió a Shirley el día que la deportó, no se menciona un tiempo determinado de rechazo.

En el acta no se especifica el tiempo que estaría rechazada la señora. Foto: Suministrada

“Ojalá con la ayuda del Consulado podamos solucionar algo, yo necesito ver a mi hijo”, sentenció Shirley.



Actualmente, el hijo de la señora es sometido a tratamientos médico para lograr borrar las secuelas que le dejó el accidente. En este momento, está bajo los cuidados de su pareja.

