Los pobladores de las zonas rurales de Rosas, Cauca, afectadas por la avalancha, por salir corriendo tras el derrumbe dejaron a su paso a perros, gatos y otros animales. Muchas de estas mascotas quedaron atrapadas.



Caminando sobre lodo, ramas y piedras, muchos campesinos se arriesgaron por salvar a sus animales.



A uno de esos que no le importó poner en riesgo su vida para rescatar dos perros en peligro fue William Daniel Prado Rodríguez.

Preocupación por las mascotas. Foto: Francisco Perafán

“En la casa de una tía habían quedado dos perros amarrados. Yo fui por ellos para salvarlos, me metí esa travesía. Decían que no fuera que por allá estaban robando además de otros peligros, pero no me importó y fui por ellos”.



“Yo saltaba de barranco en barranco, me caí, la tierra se desprendía, pero por fin llegué donde estaban ellos, los amarré con dos cuerditas que tenía. En el regreso era tan pesado el camino que los animalitos no pudieron más y me tocó cargarlos en los hombros”.



El campesino cuenta que, cuando recorría la ruta de salida, un bloque de tierra se le vino encima. Se dio la bendición creyendo que hasta ahí llegaba, pero la tierra se detuvo y quedó justo en frente de él.



“Cuando vi que ya todo quedó quieto, mis primos John Jairo, Camilo y el novio de una prima que también se habían regresado para salvar unas cosas salieron de sus casas. También lograron rescatar a sus gaticas y una ropita. Dije, vámonos, vámonos. Logramos salir, yo con los animales, gracias a Dios todos con vida”.



Aunque muchas personas como William se arriesgaron para salvar a sus mascotas, otros animalitos lastimosamente no corrieron con la misma suerte y quedaron a la deriva.



Por eso, un grupo de jóvenes construyó un albergue temporal para darles refugio y atención. La Fundación 'Huellitas Roseñas' busca la solidaridad del país, pues necesitan frazadas, medicamentos, voluntarios y adoptantes para los peludos.



Son más de 30 animales, entre perros y gatos, los rescatados por estos animalistas.



(En contexto: Anuncian cierre del corredor alterno a la vía Panamericana en Rosas, Cauca)



La fundación está ubicada en la vereda El Céfiro en Rosas, frente a la estación Primax. Cualquier información comunicarse al celular 3508381559.



En esa misma vereda, el Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Policía del Cauca también trabaja en pro de estos peluditos. A una semana de ocurrida la avalancha realizaron una campaña de adopción y baño canino. Más de 10 mascotas encontraron un hogar.



“Lo adopté porque los animales no tienen la culpa. Me da mucha tristeza verlos en la calle”, expresa una de las personas que acogió a uno de estos peludos.



La Secretaría de Salud de Popayán, señala que por la tragedia de Rosas han sido atendidas más de 60 mascotas, entre perros y gatos. La mayoría de estos animales llegaron con raspaduras en su cuerpo y lesiones en sus patas.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN