Encuentran cuerpo de migrante risaraldense en Chile: autoridades confirman que se ahogó

En Santa Rosa de Cabal (Risaralda), la familia de David Felipe Roldán vive un drama por cuenta del hallazgo del cuerpo de este joven de 28 años que, según las autoridades de la ciudad de Antofagasta, Chile, se ahogó en el mar. Su último contacto fue hace cuatro días.



Según el padre de David Felipe, él ingresó al mar en una playa de la mencionada ciudad y no volvió a salir, al parecer, se ahogó, pero su cuerpo no había sido hallado.



David Felipe viajó a Chile en marzo del año pasado con el objetivo de mejorar su situación económica y en el país austral trabajaba como panadero. Este jueves 9 de febrero estaría cumpliendo 29 años.



El pasado fin semana, el joven se fue de paseo cerca a su casa en la playa Los Pinares de Antofagasta. Al parecer, una ola gigante lo arrastró y no pudo salir del mar.



La familia de David Felipe pidió a las autoridades chilenas que buscaran su hijo. Ahora solicitan ayuda al Gobierno nacional para repatriar su cuerpo y poder darle el último adiós en su tierra natal.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

