El drama de familia bogotana que busca a su hijo que desapareció en playa de Cartagena

La familia Martínez Guerrero vive una tragedia por cuenta de la muerte de su hijo, John Sebastián Martínez Guerrero, de 23 años y estudiante de derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá.



El joven había arribado a Cartagena de Indias el pasado sábado a las 8 a. m. en compañía de 10 amigos para celebrar unas cortas vacaciones.



Seducidos por el mar caribe y antes de ingresar al hotel, los jóvenes decidieron bañarse en las playas de Bocagrande, para ello eligieron playa 5, que apenas fue abierta a bañistas la semana pasada, tras una larga polémica dentro de las obras de protección costera de Cartagena por temas de seguridad.

Bocagrande: Playa 5 hace parte de las obras para la protección costera de Cartagena. Foto: Consorcio Proplaya

Deivis Villa, salvavidas de Bocagrande, informó que los jóvenes pasaron la zona segura del mar y se adentraron más allá de las boyas. De hecho, según el salvavidas, otro rescatista tuvo que sacar a tres jóvenes del grupo que no obedecieron el llamado de seguridad.



Primeras informaciones de salvavidas y carperos afirman que al joven se lo habría llevado el mar.



Este fin de semana la capitanía de puerto de la ciudad izó la bandera amarilla que alerta sobre mareas altas.



Playa 5 en Bocagrande. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“Mi hermano es del consejo de juventudes de la alcaldía de Funza y cursa séptimo semestre de derecho”, señaló en diálogo con EL TIEMPO Andrea Martínez, hermana del joven desaparecido.



La familia de la víctima viajó el domingo a Cartagena, pero el cuerpo del joven aún no sido recuperado debido a las condiciones climáticas adversas.



Andrea Martínez y su familia exigen ver las cámaras de seguridad del sector.



"Esa playa no es segura y no tenía por qué estar abierta, todo el mundo sabía que la Dimar había retrasado su apertura debido a que encontró irregularidades que ponían en riesgo la vida de los bañistas", señala Andrea.



La polémica Playa 5 fue habilitada la semana pasada tras una fuerte polémica, en medio de las obras de protección costera de Cartagena.

