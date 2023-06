En un video que se ha hecho viral en el Eje Cafetero se puede observar a varios motociclistas grabando con sus teléfonos celulares las maniobras que otras personas realizan a bordo de sus motocicletas. Unos minutos después se ve que dos hombres colisionan violentamente en la mitad de dos pendientes.



Los hombres caen al suelo y algunas personas corren a auxiliarlos. Ambos usaban trajes característicos de deportes extremos y transitaban a alta velocidad por el barrio Japón, de Dosquebradas, en Risaralda.



Este medio consultó con la Secretaría de Tránsito de este municipio, pero informaron que no tienen reportes de este accidente.



Dos motociclistas chocan de manera violenta mientras compiten en las calles del barrio Japón en el municipio de #Dosquebradas en #Risaralda. Comunidad pide mayores controles a las autoridades de tránsito. pic.twitter.com/38T7V584JN — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) June 21, 2023

Muchas veces se presentan accidentes en piques ilegales y los lesionados no reportan a los agentes de tránsito para que no les inmovilicen los vehículos FACEBOOK

“Muchas veces se presentan accidentes en piques ilegales y los lesionados no reportan a los agentes de tránsito para que no les inmovilicen los vehículos, se van a las clínicas y dicen que se cayeron solos. No tenemos reportes de un accidente grave este fin de semana”, dio a conocer un representante de la entidad.



Agregó que “muchas veces pasa esto, incluso el año pasado hubo una persona fallecida en piques ilegales, levantaron la moto y a la persona y todos se fueron. A veces reportan solo cuando ven la gravedad”.



Señaló además que el domingo pasado tenían información de una posible carrera ilegal en el sector de La Badea por lo que realizaron operativos con Ejército, Policía y Secretaría de tránsito e inmovilizaron 22 motociclistas.



“Supimos de esa carrera de motocross en el barrio Japón porque vimos los videos en redes sociales, pero nadie denunció”, dijo el funcionario.

Habitantes de este municipio han criticado este tipo de prácticas pues argumentan que este no es el sitio para deportes extremos ya que pueden lesionar a más personas del sector.



“Es urgente crear espacios para el gremio deportivo de motociclistas extremos, claro está que la vía pública no es el espacio ideal para que puedan hacer sus prácticas, lo mismo sucede con el deporte, los niños tienen que jugar en las calles porque no hay escenarios deportivos en Dosquebradas”, dijo un habitante del municipio, Kevin Giraldo.Cabe recordar que a finales del año pasado dos personas murieron durante piques ilegales en el municipio de Dosquebradas.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

PEREIRA