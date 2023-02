Consternados están los habitantes del barrio Libertadores del municipio de Dosquebradas, en Risaralda, luego de que este miércoles autoridades encontraran un cuerpo desmembrado en varias bolsas de basura.



De acuerdo con las versiones que se conocen hasta el momento, la víctima sería una persona de sexo masculino y el cuerpo, además, se habría encontrado enterrado en una fosa.



Al momento, se conoce que el hallazgo se habría dado gracias a las habilidades de un canino del CTI que se encontraba con agentes en esta zona boscosa buscando a una persona reportada como desaparecida. Con su olfato, el animal se habría percatado de la presencia del cuerpo.



Algunos medios locales han informado que los investigadores que llevaban al canino se encontraban a escasos metros de la fosa, por lo que pudieron dirigirse al sitio de inmediato. Además, señalan que las autoridades enviaron el cadáver a Medicina Legal para identificar a la víctima y determinar si se trataría o no de la persona que estaban buscando.



El alcalde del municipio, Diego Ramos, informó este miércoles a Caracol Radio que, efectivamente, en “esta fosa se halló un cuerpo y se trataría de un hecho reciente (…) en esta zona no existe ninguna evidencia de que se puedan encontrar más cadáveres”, expresó.



Por el momento, las autoridades están investigando el caso. Sin embargo, la comunidad está preocupada, pues esta no sería la primera fosa encontrada en los últimos meses en el departamento de Risaralda.

