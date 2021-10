Dos soldados del Batallón La Popa mueren por inmersión en Cesar

Dos soldados mueren por inmersión en un jagüey localizado en la finca ‘La Estrella’, zona rural de El Paso (centro del Cesar).



La tragedia se registró este domingo, cuando los militares adscritos al Batallón La Popa, ingresaron al lugar a bañarse por las altas temperaturas de la zona, pero terminaron ahogándose en el pozo.



Las víctimas fueron identificadas como Jesús Enrique Bolívar, de 19 años de edad, natural de Valledupar y Jesús Caicedo Gonzáles, de 18, también de la capital del Cesar. Ambos prestaban el servicio militar desde hace ocho meses.

Intentó salvar a su compañero y murió ahogado



“Estamos consternados. Aún no tenemos claro cómo sucedieron los hechos, porque algunas personas cuentan que mi hermano estaba fuera del pozo, pero intentó salvar a uno de los soldados y terminó ahogándose”, relató Jorge Eliecer Caicedo, hermano de una de las víctimas.



“La familia vive en una invasión de Valledupar, no tienen recursos económicos y están desesperados con esta tragedia. Solicitamos ayuda psicológica por parte del Ejército, porque hasta ahora, ninguno se ha hecho presente en este lugar”, comentó Diomedes Urdiales, líder del sector.



Los cuerpos de los militares fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos Voluntario de esta localidad con el apoyo de pescadores de la región.



Los socorristas hicieron un llamado a la comunidad para que se abstengan de ingresar a este lugar, ya que el pozo tiene más de seis metros de profundidad.



“El lugar es peligroso porque tiene aguas estancadas, aparentemente mansas, con temperaturas cálidas en la parte superior y frías en su punto bajo. Las personas que no están entrenadas en natación, sufren calambres y terminan ahogándose”, destacó el teniente Vicente Clavijo Campo, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Paso.

Valledupar

