Sellan dos restaurantes de prestigio en Santa Marta  

En menos de 24 horas, la Secretaría de Salud Distrital selló dos restaurantes de amplio reconocimiento en Santa Marta, al detectar irregularidades sanitarias en sus instalaciones y funcionamiento general.

Las medidas fueron impuestas a los establecimientos 'El Gran Manuel', en el Centro Histórico y 'Punto Marino, en El Rodadero, los cuales, según la visita de inspección técnica, no cumplían con las exigencias normativas para un buen funcionamiento y prestación del servicio como sitio de preparación y venta de alimentos.



El secretario de salud, Julio Salas, indicó que los hallazgos en ambos lugares “ponen en riesgo la salud de propios y visitantes”.



“En ambos restaurantes se encontró el área de preparación de alimentos, pisos y paredes con acumulación de grasa y suciedad, presencia de roedores, utensilios de cocina en mal estado, malas condiciones de almacenamiento de los alimentos y presencia de vectores”, precisó.

La afluencia que tienen de consumidores turistas y samarios es muy alta, por lo tanto su compromiso de brindar un servicio de calidad debería ser total

Además de los anteriores hallazgos, también se evidenció que el personal que labora en el restaurante no presenta exámenes médicos, certificado de aptitud y la indumentaria exigida para ejercer esta labor.



Dichos incumplimientos hicieron mérito para aplicar la medida de cierre temporal, contemplada en la Resolución 2674 de 2013.



Salas calificó como injustificable que ambos restaurantes de alto renombre en la ciudad presenten este tipo de irregularidades en la prestación de su servicio.



“La afluencia que tienen de consumidores turistas y samarios es muy alta, por lo tanto su compromiso de brindar un servicio de calidad debería ser total”, anotó.



Aunque la medida de cierre fue temporal, el funcionario aclaró que ambos establecimientos solo podrán volver a ofrecer atención al público cuando se sometan al plan de mejoramiento exigido por las autoridades sanitarias.



Explicó que ingerir alimentos en condiciones no aptas podría generar reacciones negativas en los organismos por bacterias que ingresan a través de la vía oral. Los síntomas que se derivan son intoxicaciones con diarrea, fiebre, malestar general y afectaciones neurológicas.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA