Desaparecen dos técnicos del Ministerio de las TIC en Cauca

Dos técnicos de una empresa que ejecutaba un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el oriente del Cauca, se encuentran desaparecidos.

Se trata de Oscar Eduardo Fajardo Muelas de 31 años, y Daniel Quiñónez Orobio de 38, quienes según las autoridades desaparecieron desde el pasado 7 de diciembre. Ese día se trasladaron al municipio Páez a desarrollar la implementación del proyecto de zonas digitales bajo el nombre de “Acceso universal sostenible” efectuado por el Ministerio de las TIC.



Según información aportada por sus allegados, los hombres ese día salieron en motocicleta en horas de la mañana de Belalcázar por la vía que comunica la Vereda del Carmen con Riochiquito. Esa fue la última vez que fueron vistos y nadie sabe de su paradero.



“Él solo nos indicó que viajaba al Cauca, no más, no sabemos cómo era su agenda de trabajo, si se comunicó que ya estaba en Popayán y que iba para Inzá y Páez Belálcazar”, dijo el padre de Daniel Quiñónez.



En cuanto a Oscar Fajardo, allegados señalaron que tiene a su cargo la ampliación de las redes de internet en el corregimiento de Ríochiquito, zona rural de Páez-Belalcázar y que ese día salió a ese lugar a desarrollar unas tareas encomendadas por la empresa en que labora.



Oscar Fajardo es natural de Morales, residente en la vereda La Estación y era el encargado de presentarle a la interventoría el trabajo realizado; Daniel Quiñonez es ingeniero industrial, oriundo de Cali, Valle y era el encargado de realizar la invertentoría del proceso.



Ambos técnicos están adscritos a la empresa Inred S.A.S.



Compañeros de los funcionarios señalaron que en las tres oportunidades que los profesionales hicieron presencia en la zona, nunca recibieron amenazas de ningún actor armado.



Familiares de las víctimas señalaron que el caso será denunciado ante la Fiscalía e hicieron un llamado a la ciudadanía para ubicarlos y permitir que regresen a su núcleo familiar.



Esto se suma a la desaparición de Oneida Calambás Córdoba de 45 años, quien el pasado 28 de noviembre salió su casa en Corinto a Cali, supuestamente a reunirse con una amiga y desde ese momento no se tiene rastro de su paradero.



Evelyn Eliana Canás, hija de la mujer, indicó que ese día su madre por teléfono le manifestó que regresaba por la tarde a Corinto, pero esto no sucedió.



“Nosotros ya hicimos la denuncia ante la Fiscalía en la ciudad de Cali, y hasta el momento no hay resultados positivos”, señaló.



La mujer quien labora vendiendo yogurt, también es madre de una niña de siete años, quien ahora está bajo custodia de su hermana mayor.



“Mi mamá cada semana va a Cali a comprar los tarros para el yogur y aprovecha para visitar a sus amigas”, dijo la hija, quien recalcó que es la primera vez que su progenitora desaparece tanto tiempo y temen que algo le haya ocurrido.



