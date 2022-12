Hay luto en el área metropolitana de Cúcuta tras confirmarse la muerte de dos niños en un voraz incendio ocurrido en una vivienda. Dos mujeres y un menor de edad registran quemaduras y permanecen bajo observación médica.



El hecho ocurrió en la mañana de este martes, en el barrio Once de Noviembre del municipio de Los Patios. A pesar de la alerta generada por los vecinos del sector, la conflagración iniciada en la sala de la vivienda se extendió rápidamente.



De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, las víctimas serían un niño de cuatro años y un bebé de once meses.



El alcalde José Miguel Bonilla, indicó que uno de los menores falleció en el lugar, y la segunda víctima murió en un centro médico. Los heridos fueron trasladados al hospital Erasmo Meoz en Cúcuta.



“La intervención rápida de los vecinos y de una familiar permitió que no se perdieran todas la vidas que estaban en esta habitación, en la que los niños al parecer podrían estar manipulando algún electrodoméstico o material que generó una chispa”, afirmó el alcalde.



El mandatario local advirtió que el incendió ocurrió en una habitación en la que también estaba acondicionada una cocina y dos camas.



“Es un accidente de gran magnitud, al parecer la puerta estaba cerrada y los niños no tuvieron posibilidad de reaccionar”, agregó.



La Policía Nacional y un grupo de la Fiscalía avanzan en la investigación e instan a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución para evitar que una nueva tragedia ocurra en la época decembrina.



La última tragedia que involucra un incendio se registró en enero del 2021, cuando cinco miembros de una familia y dos personas más fallecieron.

