Dos jóvenes muertos por carrera clandestina de motos en Caldas

Las autoridades de Caldas están preocupadas por los piques ilegales a los que se convocan conductores de motos y vehículos en varios municipios.



Si bien, durante el año se han adelantado diferentes operativos de control y prevención, se siguen presentado accidentes que dejan saldos fatales.



El más reciente hecho se presentó en la vereda El Palo, zona rural del municipio de Risaralda el pasado domingo sobre las seis de la tarde. Cuando los uniformados llegaron a la zona se encontraron con dos personas tendidas en el suelo.



“La red de participación cívica informa un accidente de tránsito entre dos motocicletas, al llegar al lugar las unidades de la seccional de tránsito y transporte encuentran una motocicleta Yamaha xt-660 incinerada y a un joven tendido a un costado de la vía gravemente herido. Metros más adelante, a un adolescente que no presentaba signos vitales, a su lado de una motocicleta Kawasaki”, indicó la Policía de Caldas.



El joven fue trasladado por los bomberos de Risaralda al hospital San Rafael del municipio, pero falleció mientras recibía atención médica.



“Es un hecho lamentable, nos solidarizamos con su familia por este hecho. Por eso estamos generando alianzas importantes con la comunidad para prevenir que esto se repita”, dijo el Teniente coronel, Guillermo Carreño, subcomandante de la Policía de Caldas.



Ya las autoridades han identificado que en municipios como Risaralda y Chinchiná se citan a través de las redes sociales.

“Los fines de semana se van invitando, tenemos información de inteligencia y generamos controles con las que evitamos que lleguen. Sin embargo, ellos crean grupos alternos y cambian los lugares de encuentro”, precisó el Teniente Coronel.



Debido a la clandestinidad de esta práctica, el subcomandante de la Policía en Caldas precisó que se valen ahora de la comunidad para afrontar estos casos.



“Hemos generado articulación con la comunidad a través de las redes de participación cívica, ellos nos avisan cuando empiezan a llegar, porque no se demoran mucho tiempo en los lugares. Los invitamos a denunciar estos hechos en las líneas 123, #767 o a través del cuadrante más cercano”, añadió Carreño.



El oficial señaló, además, que en lo que va del año se han realizado varias intervenciones de control que han permitido imponer 207 órdenes de comparendo, la inmovilización de 175 motocicletas por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito, entre las cuales se destaca el mal estado mecánico de los automotores, no utilizar los elementos reflectivos, cascos sin marcar, no tener licencia de conducción y alteración de la posición de la placa.

MANIZALES

