Una tremenda pelea se presentó en un centro comercial en Popayán.



En videos que circulan en redes sociales se ve como dos hombres se enfrentan en uno de los pasillos en medio de los gritos de la gente.

Puños, patadas y hasta golpes con lo que parece ser un bolillo se observa en el material audiovisual.



Varias personas, incluidos vigilantes del lugar, trataron de separar a estos dos hombres, pero no se pudo.



Información extraoficial señala que, el lío sería por un piropo. Esto no se ha confirmado.



Hasta el momento las directivas del centro comercial no se han pronunciado frente a este caso de intolerancia.



El año pasado se registró un hecho similar en esa capital.

Con patadas y lanzándose sillas, se agredieron varias personas entre sí en un establecimiento comercial durante un partido de fútbol.



Pese a la situación, no hubo heridos y solamente se presentaron daños materiales.

