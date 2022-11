La suerte de dos hermanos medios en el norte del Cauca es todo un enigma. Se trata de Ximena Muse Cometa, de 20 años, y José Joaquín Ramos Cometa, de 28.



Fueron secuestrados ante la mirada de miedo y sorpresa del grupo de amigos con quienes estaban departiendo en un establecimiento público de Santander de Quilichao, uno de los municipios con más homicidios en el Cauca.

Eran las 2 de la mañana del pasado 20 de noviembre, cuando una camioneta blanca se estacionó frente al local y se llevó a la fuerza a estos dos hermanos medios que pertenecen al resguardo de Toribío.



José Joaquín Ramos Cometa vestía camisa negra, yines azules y zapatos de color blanco con rojo.



Su hermana media, camisa negra, yines azules y zapatos de color blanco.



"Las autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) rechazamos estos hechos en contra de nuestros comuneros indígenas que ponen en riesgo la armonía y equilibrio de nuestros territorios", dicen en un comunicado.



"De igual manera cualquier acto que atente contra la vida, integridad física y la tranquilidad de la población, lo cual vulnera los derechos humanos e infringe el Derecho Internacional Humanitario, así como como los derechos de los pueblos indígenas que protege la Constitución y los tratados internacionales en virtud del Bloque de Constitucionalidad", anotaron en el Cric.



"Por este hecho hacemos un llamado a las entidades del Gobierno Nacional encargadas a que se active, de manera inmediata, la ruta de búsqueda de personas desaparecidas", exigieron en este estamento.



Piden presencia de defensores y garantes de derechos humanos y del DIH, así como de la Defensoría del Pueblo, MAPP Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).



"Se busca que, de manera urgente y prioritaria, hagan seguimiento a las acciones violentas que afectan las comunidades y territorios Indígenas, que se eviten las acciones de exterminio físico, cultural y espiritual que se está dando en nuestro país, y se tomen medidas para garantizarnos la pervivencia como pueblos", dicen en el comunicado.



El consejero mayor del Cric Mauricio Capaz dijo que la desaparición deja bastante preocupada a las comunidades.



Entre tanto, en zona rural y de la cabecera de Toribío se reportaron fuertes combates entre el Ejército Nacional y disidencias armadas.



La comunidad tuvo que refugiarse en sus viviendas.



Los hechos duraron alrededor de 40 minutos, iniciando cerca de las 11:50 de la mañana de este sábado 26 de noviembre, hasta las 12:30 del mediodía aproximadamente.



Los combates no dejaron heridos ni muertos.



POPAYÁN Y CALI