En Cartagena van dos concejales capturados en el 2022. Entre ellos la presidenta de la corporación. Uno de los capturados está condenado. Sin embargo, ninguno renunció. En ambos casos se aplica la figura de la silla vacía.



Se trata de Gloria Estrada, presidenta del cabildo, capturada el pasado 21 de enero, y esta semana, César Pión. Ambos tienen medida de casa por cárcel.



Honorarios por más de 7 mil millones

de pesos a concejales y exconcejales

Esta semana se conoció un nuevo fallo del Tribunal Superior de Cartagena, que en esta oportunidad condenó al concejal conservador César Pion González y al exconcejal Américo Mendoza Quessep a 48 meses de prisión domiciliaria, por la entrega de honorarios por más de 7 mil millones de pesos , a concejales y exconcejales, en marzo de 2012, cuando los dos servidores públicos fungían como presidente y vicepresidente de esta corporación. Ambos fueron condenados por los delitos de prevaricato por acción,



"La condena de él no se encuentra en firme", respondió el abogado Enrique del Río, apoderado del concejal PIón, quien tiene el visto bueno del condenado para impugnar la decisión judicial.



Declaraciones sobre fallo emitido por el tribunal de Bolívar con respecto a una actuación que se remonta al 2012



Como persona pública somos respetuosos de los fallos judiciales y actuaremos con base en la ley para demostrar la legalidad de nuestros actos. pic.twitter.com/MaqzLWiy39 — César Pión (@cesarpiong) February 2, 2022

Con este fallo, el alto tribunal revocó la absolución que había sido emitida en primera instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, el cual había exonerado a los funcionarios.



En el caso de César Pión, concejal activo, apeló la medida y por lo tanto, de acuerdo a la ley, se aplica la figura de la silla vacía, y el funcionario no puede, por ahora, ser removido de su cargo.



La condena dictada en segunda instancia da pie para que los condenados acudan ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que el fallo sea evaluado.

No obstante, durante todo el proceso judicial, por ahora, PIón González no será removido de sus funciones.

Presidenta del concejo capturada, tiene

'derecho a la presunción de su inocencia'

Gloria Estrada Benavides ahora es centro de controversia. Foto: Instagram

El pasado 21 de enero, un juez ordenó casa por cárcel para la presidenta de Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, capturada al hallarse en una camioneta en la que se desplazaba un kilo de cocaína, un arma de fuego y 7’950.000 pesos.



La medida restrictiva de la libertad se mantendrá mientras se lleva el juicio contra la funcionaria por los delitos de fabricación y porte de estupefacientes.



Según el juez, la casa por cárcel se da porque Estrada tiene “derecho a la presunción de su inocencia, mientras un juicio demuestre lo contrario, especialmente la condición de casualidad mencionada por sus defensores”.



En este caso también se aplicó la figura de la silla vacía, y el vicepresidente de la corporación ocupa el cargo de Estrada, mientras avanza el juicio.



Cartagena

