Dos barrios en Santa Marta están enfrentados por el agua potable

El desespero por obtener el preciado líquido, tiene enfrentados a los habitantes de dos barrios vecinos en Santa Marta.



Las protagonistas de este altercado son las comunidades de La Malvinas y Santa Ana, que se vienen disputando la pequeña cantidad de agua que llega a la zona en ciertos días de la semana.

Según Daniel Ríos, presidente de la Junta Acción Comunal de Las Malvinas, el problema se originó porque hasta su sector arribaron varios miembros del barrio vecino a exigirles que cerraran el control que regula el recurso hídrico en el sector, pues era la única manera que la presión pudiera llegar hasta sus casas, donde desde hace días sufrían por desabastecimiento.



"En un principio les explicamos que también llevábamos varios días sin recibir el agua, así que no podíamos acceder al menos en ese momento a su petición. Nuestra respuesta, no les gustó y se fueron a las ofensas", explicó el líder.



Los ataques verbales entre las partes por poco se convierten en agresiones físicas, no obstante, la policía hizo presencia y sirvió de mediadora para calmar los ánimos de los alterados vecinos.

Finalmente entre los mismos habitantes definieron horarios específicos, para que el agua pueda repartirse en los dos barrios.



Daniel Ríos criticó que dicha medida para garantizar la prestación del servicio debía ser implementada por la empresa operadora del acueducto, sin embargo, al no haber otra alternativa, les tocó a la misma comunidad llegar a un acuerdo que evitara nuevos enfrentamientos.



"Si la situación sigue así de crítica, podría ocurrir una tragedia en alguna disputa por el agua y no solo aquí sino en cualquier barrio de Santa Marta que sufre por esta problemática año tras año", agregó el dirigente comunal.



Desde la Alcaldía se vienen coordinando diferentes acciones para poder suministrarles el preciado líquido a las comunidades durante la sequía.



Veolia aseguró que no hay suficiente agua en las fuentes de captación y que el acueducto no está produciendo ni siquiera el 50 por ciento del recurso que requiere la ciudad. "Aún así hay implementado un plan de contingencia con el cual se está abastecimiento las diferentes zonas con unas proporciones mínimas", señaló Fernando Moncaleano, gerente de la entidad.



En las últimas horas, fueron instalados en el corregimiento de Taganga dos nuevos tanques de 10 mil litros de un total de 18 que estarán disponibles en igual número de sectores para el abastecimiento de los samarios durante el temporada seco.

Así mismo el Distrito anunció algunas otras medidas, como la implementación del pico y placa a lavaderos y campañas de ahorro, para evitar el menor desperdicio posible del agua.



“Vamos a seguir con cortes en la zona de captación, es decir todos esos balnearios que están en Minca y Bonda; a construir el decreto de Pico y Placa para los lavaderos, haremos una campaña de racionalización del uso del agua y vamos a empezar a sectorizar, para poder repartir mejor el agua que tenemos”, señaló el alcalde Rafael Martínez.



A su turno la gerente de la Essmar, Ingrid Aguirre, mencionó que en estos dos tanques se está haciendo una inversión de $30 millones de pesos y beneficia a 675 familias de la zona. “Ya hemos instalado tanques en Cristo Rey y vamos a seguir, la meta son 18 para mitigar el impacto de la sequía, con esto llevaremos a varios sectores 10 mil litros de agua.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv