“¡Qué hermosura!”, fue la exclamación de un turista al observar a menos de 50 metros de la embarcación en la que se encontraba, dos gigantescas ballenas en el océano Pacífico nariñense, muy cerca de Tumaco.

Este visitante se convirtió en uno de tantos colombianos que por esta época del año llegan a este municipio del Litoral Pacífico de Nariño para disfrutar de un impactante avistamiento de ballenas, un espectáculo que él lo vivió en carne propia y de qué manera.



Y no fue solo una, fueron dos ballenas jorobadas las que sencillamente lo encantaron y sorprendieron, cuando apenas las miró salir en medio del inmenso mar.



Hasta tuvo la gran fortuna de grabar un video con la cámara de su celular tan especial momento, en el que manifestó muy admirado y conmovido: Hermosas ballenas en el Pacífico colombiano, Tumaco, mi gente”.



Lo que sus ojos estaban viendo esa mañana del pasado 19 de julio, era nada más y nada menos que la aparición de las inmensas yurbartas a una corta distancia.



“Miren esta belleza”, dijo el turista quien había llegado a Tumaco, procedente de Bogotá, en el preciso momento en que muestra en su video a los inmensos mamíferos.



Antes de que desaparecieran en el agua advirtió: “Hermoso avistamiento de ballenas en Tumaco, Nariño, en vivo y en directo”.



Las personas que lo acompañaban en la lancha prefirieron guardar silencio, pero con sus celulares no perdieron la oportunidad de tomar fotografías y grabar vídeos de la sin igual escena en medio del mar.



Con excepción de una joven mujer que al verlas solo exclamó: “¡No, esto es increíble Dios mío!”.



El avistamiento de ballenas jorobadas o yubartas como también se conocen se ha constituido con el paso de los años en todo un espectáculo de la naturaleza que muchos no se quieren perder.



Estos mamíferos que pueden medir hasta 18 metros de largo y pesar cerca de 40 toneladas, llegan hasta las aguas de Tumaco desde las lejanas aguas del Polo Sur, después de recorrer más de 8.000 kilómetros, con el fin de aparearse y dar a luz a sus ballenatos.



Estos imponentes cetáceos visitan cada año el Pacífico colombiano para efectuar su fase reproductiva, en el caso de Tumaco prefieren las cálidas playas de Bocagrande, por ser un lugar muy privilegiado por la corriente y la temperatura del agua.



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, reconoció que es una temporada muy importante para el municipio, la cual se extiende hasta el mes de octubre, “por la razón de que tenemos el privilegio de tener algo que muchas otras regiones y ciudades del país no la tienen y que somos todos conscientes de que genera una gran atracción para propios y turistas”.



“Eso significa que tenemos que prepararnos”, advirtió la funcionaria, quien agregó que sobre esta temporada del avistamiento de ballenas se viene hablando desde hace varios meses atrás, pero en este año se pretende que para los turistas esa experiencia sea muy grata e inolvidable.



Insistió en que el desarrollo turístico de Tumaco “no depende de la Administración local, no depende de las entidades de turno, eso depende de todos los que somos actores en este territorio”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO