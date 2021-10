La conmovedora historia de amor entre dos abuelos de 80 años en Risaralda

Una sentida boda se vivió este viernes 22 de octubre en el Centro de Bienestar del Anciano, Fundación Betzabé Arbeláez de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Allí, una pareja de abuelos que se conoció viviendo en el lugar decidieron unirse para vivir como esposos hasta que la muerte los separe.

La novia fue Matilde, de 78 años de edad, quien -con una profunda sonrisa- se puso un vestido de novia blanco y lució un velo.



Ella, de origen campesino, llegó al Centro de Bienestar con su primer compañero de vida, con quien había recorrido el viejo Caldas alimentando a los centenares de recolectores que se aglomeraban en las fincas en épocas de cosecha cafetera.



Iniciando el 2020, su esposo murió a causa de un tumor cerebral. Luego, tras meses de tristeza y sollozos, José Senén, de 81 años, quien es ahora su esposo, le conquistó el corazón con guiños, miradas, mensajes y buenas maneras.

Sus conversaciones, lentas y pausadas, eran de su vida de antaño, cuando don José también vivía de trabajar la tierra en cultivos de algodón, arroz, café, plátano, la caña de azúcar o lo que hubiera.



"Recuerdo a Matilde días antes de su casamiento apoyando la terminación de su vestido de novia y dando sus criterios acerca de dónde poner o no una florecita o una estrellita. También, a José Senén trayendo una aguja con hilo de color negro para poder terminar los últimos pespuntes de una bota que en el pantalón no cuadraba por varios centímetros", narró Pedro Camacho, miembro de la unidad de Adulto Mayor de la Alcaldía de Santa Rosa, quienes apoyaron el proceso.



Y es que el matrimonio no tuvo muchos lujos, pero sí movió el corazón de varias personas que lo hicieron posible. Una empresa de la ciudad donó la torta, las otras los arreglos florales, otra alimentación y un vino para el brindis.



Los pajecitos fueron los otros abuelitos que conviven con ellos, los mismos que celebraron que pudiera unirse bajo la ley de Dios, que es lo que más valía para ellos.

