Reparten condones gratis para tener sexo seguro durante la cuarentena

‘Condones en casa’ es una iniciativa ciudadana y apoyada por la Secretaría de Salud del Municipio de Bucaramanga, la cual busca llevar, a través de domicilios, dos unidades de condones a cada persona que lo solicité a través de una encuesta en Google.

Alejandro Alvarado, un joven bumangués que lidera esta iniciativa, asegura que el objetivo es que se garantice el sexo responsable y que en un futuro no haya embarazos no deseados que puedan colapsar el sistema de salud.



“Las personas van a estar en la casa durante la cuarentena, y es claro que este tipo de relaciones van a suceder, y no solo una vez, varias veces por lo que queremos garantizar que lo hagan de manera responsable”, afirma Alejandro.

‘Condones en casa’. Una iniciativa para garantizar el sexo seguro durante la cuarentena. Foto: Suministrado

Aunque varias personas tienen acceso a este producto, el tiempo encerrados puede hacer que se necesiten muchos condones por pareja, pero al tener un costo que ocasionalmente no es asequible para todos, no se garantiza que cualquier persona los pueda utilizar.



“La idea es que todos los que no tenga el dinero se inscriban en la encuesta de Google que están en nuestras redes sociales y los pidan allí. Serían dos condones gratis por semana, los cuales se entregan en domicilios completamente sellados junto a un folleto que explica como planificar las relaciones de manera responsable”, agrega Alvarado.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la secretaria de la salud de Bucaramanga, la cual donó 650 condones, los cuales se van a entregar esta semana.



Alejandro aclara que cada pareja se puede inscribir varias veces para recibir de manera gratis el producto. Esto, a través de una encuesta en la que solo se pide el teléfono y la dirección de entrega, todo con el objetivo de que el encargado de entregar los domicilios pueda hacer un recorrido por toda la ciudad de manera rápida y segura.



Si desea inscribirse en la lista de repartición, puede hacerlo a través de este enlace: https://forms.gle/nWXsbSwu1t3cdQxj6



BUCARAMANGA