Dolor por asesinato de niña de 15 años en fiesta de Ibagué

En gritos de dolor y lamentos terminó una fiesta que se celebraba, en la noche del sábado anterior, en una vivienda del barrio Nueva Castilla, una zona de estrato 2 de Ibagué, Tolima.

En esa reunión familiar departía con amigos una adolescente que acababa de cumplir 15 años, y quien cursaba estudios de bachillerato en la Institución Educativa Ciudad Arkalá.



En medio de la celebración se escucharon disparos y cuando todos buscaban protección y preguntaban qué pasaba, se dieron cuenta que la adolescente había sido herida de gravedad.



“Solo escuchamos tiros, no sabemos quién le disparó ni por qué lo hizo”, afirmó un hermano de la menor de edad que fue llevada a la Unidad de Salud de Ibagué, pero falleció debido a su delicado estado de salud pues recibió un disparo en la cabeza.



Días atrás había cumplido 15 años y sus padres no le hicieron una celebración “debido al desempleo y la escasez de dinero”.



“No le celebramos sus 15 primaveras pues la pandemia nos tiene encerrados y si uno sale a buscar trabajo no consigue”, dijo un familiar cercano a la víctima.



Como la idea era no pasar desapercibido el cumpleaños, el sábado uno de sus hermanos la invitó a una casa del barrio Nueva Castilla con la intención de festejar los 15 años pero en cuestión de segundos sucedió esta tragedia que hoy enluta a una familia humilde de la ciudad.



“Alguien disparó su arma de fuego, todo sucedió en cuestión de segundos”, dijo un testigo.



Sus padres se enteraron de lo sucedido a las 8 de la noche de ese día por lo que de inmediato salieron hacia el centro clínico donde les dieron la mala noticia del fallecimiento.



Al dolor por la pérdida de una hija, se suma la necesidad económica de sus familiares que se vieron en la necesidad de pedir ayuda para asumir los costos del sepelio que puede alcanzar un valor de 2 millones de pesos.



Aunque la Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para verificar las causas, en el barrio Nueva Castilla afirman que “podría tratarse de una bala perdida que terminó con la vida a una niña inocente”.



El secretario de Gobierno de Ibagué, Carlos Andrés Portela, señaló que se trata de un hecho lamentable del que aún no se conocen sus causas.



“La Fiscalía asumió la investigación para identificar y capturar al responsable de este homicidio”, dijo el funcionario.



Grupos de defensores de los derechos de la mujer, exigieron justicia con la captura y condena del autor.



“La muerte de este niña nos duele a todos y debería servir para que las autoridades inviertan recursos en programas efectivos de protección de la mujer”, dijeron.



Ciudadanos consultados señalaron que lo más grave es “que no se escuchan las voces de la sociedad, ni de los estudiantes, ni de las autoridades, condenando este vil asesinato".

FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ