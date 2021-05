Médico relata cómo ha sido tratar a más de 6 mil enfermos de covid-19

Hasta el 4 de mayo de 2021, Colombia reportaba 75.627 muertos por covid-19 y más de 2'919.000 casos detectados desde que llegó la pandemia al país a inicios de marzo de 2020. Una cifra de muertos realmente lamentable, pero que pudo haber sido más alta de no ser por el trabajo de miles de profesionales de la salud que se dedicaron todos los días a salvar vidas.

Este es el caso de Álvaro Cárcamo, un médico cartagenero de 66 años que desde su casa ha atendido a casi 6 mil personas contagiadas del nuevo coronavirus, entre ellos, a su esposa.



Álvaro Cárcamo es un médico con una larga trayectoria en labores sociales de Cartagena. Es profesor de la Universidad de Cartagena hace aproximadamente 40 años y fue director del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis) en dos ocasiones.



A este experimentado galeno la pandemia y la cuarentena nacional le tomó por sorpresa como a casi toda Colombia. Sin embargo, no se conformó con su teletrabajo como profesor y decidió que tenía que ayudar a todas las personas que pudiera y evitar todas las muertes por el virus que estuvieran a su alcance.

Varias ciudades del país, como Medellín, han vuelto a confinamientos por el tercer pico de la pandemia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Con esto en mente, el doctor Cárcamo implementó el modelo ‘Teleconsultas Médicas Gratuitas covid-19’, un proyecto que buscaba a través de videollamadas o telefónicamente ayudar a todas las personas que con la sintomatología del nuevo coronavirus.



Desde que inició con ese trabajo a finales de marzo de 2020, Cárcamo no se ha detenido más que los domingos.



“Lo primero es el enfoque preventivo, algo que para mí es sumamente importante. El aislamiento, el uso del tapabocas y el lavado de manos, algo básico y que todos conocen. Sin embargo, cuando el paciente tiene sintomatología, nuestro protocolo consiste en utilizar algunos medicamentos cuando son requeridos porque hay compromiso respiratorio. Además, estamos muy atentos para enseñarle a los pacientes cuáles son los signos de alarma que debe reconocer para que sí o sí vayan a urgencias”, explica el doctor.

El doctor Cárcamo cumplió un año atendiendo pacientes vía telefónica gratis. Foto: Álvaro Cárcamo

Además del tratamiento con medicamentos, Álvaro Cárcamo aplica un tratamiento natural, área en la que ostenta basto conocimiento y experiencia, en aras de robustecer el sistema inmunológico de las personas.



“Trabajamos mucho también con medicamentos naturales. Les recomendamos a nuestros pacientes unas tomas calientes especiales que ayudan al sistema inmune del paciente no solo para enfrentar al covid-19, sino a cualquier enfermedad”, detalla Cárcamo.

Adicional al tratamiento, el doctor recalca que es clave hacer el seguimiento constante al paciente para que se sienta apoyado. “Es importante para nosotros que el paciente sepa que con una simple llamada va a tener a alguien disponible para escucharlo y atenderlo. Algo que lamentablemente las EPS no siempre han podido hacer durante esta pandemia”, sentencia el galeno.



En esta labor que ha salvado la vida de miles de personas, el doctor Cárcamo no está solo. Desde finales de abril su iniciativa por ayudar desinteresadamente a la comunidad ha sido acompañada por tres médicos más de la ciudad, quienes también evalúan y atienden pacientes a través de ‘Teleconsultas Médicas Gratuitas covid-19’.



Los doctores Juan Conrado, médico ortopedista; Martín Jaidat, médico general; y Walter Gómez, médico y profesor de la Universidad de Cartagena.



Este grupo de médicos señalan que su solidaridad no se extingue y que seguirán dando la batalla, como lo han hecho hasta ahora, para seguir salvando vidas.

Las recomendaciones

El protocolo de atención del doctor Cárcamo y sus colegas maneja tres máximas para el paciente. La primera es la prevención, ya explicada; la segunda es que no se automedique y la tercera es que confíe y escuche al médico.En cuanto a la automedicación, el galeno señala que hay algunas decisiones que toman los pacientes y causan graves repercusiones en su salud.

“Hemos tenido casos de pacientes que tomaban muchos antibióticos diferentes, hasta tres tipos al mismo tiempo. Otros pacientes consumían dosis muy altas de aspirina, lo que puede producir problemas estomacales y hasta úlceras”, explica el galeno.



Del mismo modo, el doctor explica que muchos de los pacientes cuando llamaban ya estaban tomando medicamentos sin tener en cuenta que eran hipertensos, algo que él desaconseja totalmente.

Santa Marta también decretó nuevas restricciones por la crisis hospitalaria que vive por cuenta del covid-19. Foto: Archivo particular

Además de automedicarse, algunos pacientes eran reacios a obedecer al médico en los momentos más cruciales, cuando se ahogaban por la falta de oxígeno.



“Muchos pacientes nos llamaban cuando estaban ya ahogándose, lo cual no debería suceder, pues si estás así es que ya tus pulmones se encuentran muy comprometidos. Algunos de estos pacientes se negaban a ir a una UCI porque creían que allí iban a morir o se iban a empeorar, algo realmente incorrecto, pues solo en un hospital se pueden tratar este tipo de urgencias”, explica Cárcamo.

Resultados alentadores

Según explica el doctor Cárcamo, con base en estos tres principios es muy probable que un paciente supere el covid-19.



Una evidencia que esgrime el galeno es su registro. De los más casi 6 mil pacientes atendidos en más de un año de labor, solo 15 se han complicado y fallecido, lo que representa un porcentaje de mortalidad del 0,25 por ciento.



“Los pacientes que hemos atendido y han fallecido es porque tenían comorbilidades y no recibieron atención a tiempo cuando les pedimos que fuesen directamente a urgencias”, lamenta Cárcamo.

En Barranquilla hubo toque de queda este fin de semana debido al aumento acelerado de contagios de covid-19. Foto: Policía del Atlántico

Todos esos decesos han afectado emocionalmente a los cuatro galenos que lideran esta labor, pero es parte de la vida y son situaciones que los ponen a prueba dentro de su trabajo.



Precisamente, Álvaro Cárcamo vivió muy de cerca el covid-19 y lo devastador que es para quienes lo sufren. Su esposa se contagió durante una reunión de trabajo presencial y manifestó fuertes síntomas durante la lucha contra la enfermedad. Álvaro, junto a sus dos hijos, acompañó a su pareja tanto profesional como emocionalmente y lograron superar al virus. No sin haber pasado por más de 20 días de cuarentena y sin poder verse pese a estar compartiendo el mismo hogar.

Lo que se viene para Cartagena y el país

Todas las situaciones que ha vivido el doctor Cárcamo lo han convertido en uno de los médicos con más experiencia para tratar el virus en Cartagena y el país. Por tal razón, el galeno hace unas recomendaciones sobre lo que se viene para Cartagena y para el país durante este tercer pico.

“El llamado es que se mantenga el autocuidado y más en estos momentos, cuando hemos recibido muchas más llamadas de pacientes -en especial acá en Cartagena- porque los contagios de covid-19 están aumentando rápidamente y se pueden venir tiempos muy complicados de nuevo”, manifestó el doctor.



En cuanto a la vacuna y el proceso en el país, el galeno les recomienda a los colombianos que se la apliquen, porque por el momento es la única solución confirmada para enfrentar este virus. Además, hace un llamado a quienes ya recibieron el biológico.



“Yo les recomiendo que sí o sí se vacunen. Además, una vez nos hemos vacunado, tenemos que seguir igual que antes cuidándonos por todos los medios posibles del virus, con el lavado de manos y el tapabocas, pues hay que recordar que el virus puede sufrir mutaciones y puede haber más cepas nuevas frente a las cuales podríamos tener problemas en el futuro”, concluyó Cárcamo.

