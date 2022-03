Docentes del municipio de Uribia, La Guajira, bloquearon durante 12 horas la línea férrea de Cerrejón para exigir a la Unión Temporal Territorio Étnico wayú el pago de sus mesadas atrasadas correspondientes a los meses de febrero y marzo, este último próximo a terminar.



(También: Esta es la programación completa para gozar en el Carnaval de Barranquilla)



Unos 25 docentes vinculados a los centros etnoeducativos integral rural Jururá, Kasutalain, y Wasachen, entre otros, fueron los que tomaron la decisión de irse a las vías de hecho.

De acuerdo con lo señalado por una docente que mantiene en reserva su nombre, el operador les está “echando mentiras, diciendo que el municipio no tiene recursos para cancelarnos”.



(Lea: Estos son los temas claves de Colombia y el mundo para esta semana)



Por lo que cuestiona la realización de los contratos, sin contar con los recursos y el poco interés por parte del secretario de Educación municipal, al no dar respuesta a sus requerimientos.

Facebook Twitter Linkedin

Los profesores bloquearon la vía férrea por donde pasa el tren del Cerrejón. Foto: Captura de video

La protesta fue adelantada a la altura del kilómetro 80 de la línea férrea, en el sector conocido como ‘Cuatro Vías’, para exigir la presencia del representante legal de la Unión Temporal y de las autoridades competentes en busca de una respuesta a sus peticiones.

Nos parece injusto que a estas alturas de la vida no haya sido cancelado el salario del mes de febrero, nos toca prestar plata para pagar el transporte y la alimentación FACEBOOK

TWITTER

“Nos parece injusto que a estas alturas de la vida no haya sido cancelado el salario del mes de febrero, nos toca prestar plata para pagar el transporte y la alimentación y no nos queda nada. Estamos pidiendo algo que nos ganamos”, señala la docente.



Bajo el compromiso de iniciar una mesa de diálogo y concertación este viernes, las autoridades lograron levantar la protesta que afectaba las operaciones de la carbonera a eso de las nueve de la noche.



Así mismo, los docentes denunciaron que a los estudiantes no les han garantizado el transporte escolar y son ellos los que en muchas ocasiones les toca sacar dinero sus bolsillos para recoger a los estudiantes.



(No deje de leer: Incendio afectó más de 400 hectáreas del pie de monte de la Sierra Nevada)



Este viernes, continúan las protestas en la entrada de la alcaldía de Uribia.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

@ELTIEMPO