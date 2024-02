Paro de 24 horas en Pereira: docentes exigen 'condiciones dignas' en los colegios 

En Pereira, la capital de Risaralda, varios docentes se encuentran realizando un paro de 24 horas este 7 de febrero de 2024. El descontento de los profesores, principalmente, es porque, para el inicio de clases, algunos colegios contarían con las garantías suficientes para recibir a los estudiantes.



Según el Sindicato de Educadores de Risaralda, una de las situaciones que provocó inconformidad estuvo en la Institución Educativa La Carbonera, del corregimiento de Caimalito, donde no había condiciones suficientes para los estudiantes ni docentes, debido a que no había agua potable.



El Sindicato denunció la problemática que está atravesando el colegio por la falta de líquido, el cual es vital en esta época de sequía y altas temperaturas.

Por lo anterior, los maestros de esta institución expresaron su descontento y pidieron una solución de fondo, la cual garantice que el agua sea potable para todos los estudiantes del colegio La Carbonera.

¿Cuáles son los objetivos del paro de docentes en Pereira?

El paro dura alrededor de 24 horas e inició sobre las 7:30 a. m de este 7 de febrero. Las razones por las que el magisterio pereirano se moviliza, según explicó Liliana Montilla, líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a EL TIEMPO, son:



- La ausencia del personal administrativo que se requiere para las instituciones educativas. (Personas de aseo general, administradores, pagadores, contadores, bibliotecarios, coordinadores, docentes, entre otros). Mantilla expresó que más de 400 personas aún hacen falta en las distintas instituciones.



- Rechazar las declaraciones del alcalde frente al inicio del año escolar 2024.



- Rechazar la actitud del alcalde frente a la problemática de la I.E. La Carbonera.



- Reclamar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades escolares, contratación de personal de servicios generales, administrativos y de vigilancia.



- Nombramiento y posesión de los nuevos docentes.



- Garantía para el ejercicio de la acción sindical.



- Respeto por la autonomía escolar.



- Cumplimiento efectivo del “retén social” para el magisterio provisional desvinculado y la celeridad en el pago de las prestaciones sociales.

📢Los maestros y maestras de Pereira hoy salimos a exigir mejores condiciones de infraestructura, contratación del personal requerido y respeto por nuestra labor. 💪@fecode pic.twitter.com/k8oFVJ29cz — Sindicato de Educadores de Risaralda - SER (@SindicatoSer) February 7, 2024

El alcalde Mauricio Salazar pidió a los docentes del colegio La Carbonera normalizar la actividad académica. "La orden es que estudian la jornada regular y el que no quiera trabajar puede renunciar, lo digo con todo respeto", sentenció.

#Atención| El alcalde de Pereira causó polémica en un colegio de Caimalito, al ordenar el inicio de clases pese a no tener agua potable, allí llegó con un tanque y les ordenó a los profesores que comenzarán a trabajar o de lo contrario renunciaran @Mineducacion @Alcaldiapereira pic.twitter.com/piiQQbT7It — RCN Radio Pereira (@RCNPereira) February 5, 2024



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

