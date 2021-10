Docente y estudiante se van a los puños en Institución Educativa de Sincelejo

En el patio de la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Prieto -ITI- el docente Edinson Antonio Pacheco Vásquez y un estudiante de 17 años de edad, del grado sexto, se fueron a los golpes.



El docente y el alumno en primera instancia tienen un intercambio de palabras en la puerta del aula de clases y luego el profesor lo golpea con puños y patadas, por lo que el joven se defiende lanzándole un balón a la cara.

Alcalde de Sincelejo se pronunció



La escena quedó registrada en un video que grabaron otros estudiantes y en el mismo se aprecia el intento de lanzarse piedras, hasta que finaliza el altercado.



Ante la situación presentada, el alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez se pronunció indicando, que la Secretaría de Educación envió una comisión para investigar lo sucedido.



“Se activó el Comité de Convivencia para establecer las causas. Actuaremos disciplinariamente conforme avanza la investigación”, expresó.

Investigación formal

El personero de Sincelejo, Jesús Valverde, fue el primero en comenzar las averiguaciones sobre lo sucedido en la Institución -ITI- indicando, que se abre una investigación formal sobre el docente.



“Nos hemos encontrado con la sorpresa, que fueron dos los estudiantes agredidos por el docente. Por esta razón, en el marco de las competencias que tenemos como Ministerio Público, hemos decidido aperturar investigación disciplinaria formal en contra del docente”, dijo.



Señaló, que la finalidad es determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos y determinar si la conducta del educador es constitutiva, o no de falta disciplinaria.



Hizo un llamado a la tolerancia, el respeto, la empatía y la solidaridad para tener una convivencia pacífica entre estudiantes y docentes.



El otro estudiante sería un niño de 14 años de edad

De la misma forma el secretario de Educación de Sincelejo, Álvaro Hoyos indicó, que sus funcionarios iniciaron las investigaciones del caso para tomar decisiones al respecto.



“En la Secretaría de Educación no podemos sancionar a ningún docente en estas circunstancias, sin que haya la decisión de una entidad disciplinaria, o una entidad judicial y en este momento lo que puede hacer el rector es hacerle un llamado por escrito al docente para que quede como evidencia que no puede seguir con esa actuación”.



Anotó, que una vez se cumpla con ese proceso, la Secretaría de Educación deberá revisar el caso y en lo posible pasarlo a control interno disciplinario.



Dijo, que la ley les indica que no pueden prohibirle a ningún joven menor de edad ingresar a la Institución Educativa en el grado que aspire,



“En este caso el rector debe activar el equipo psicosocial con el estudiante y después analizar algún tipo de sanción al cumplirse el debido proceso”.



Por su parte, Marcos Bertel, rector del Instituto Técnico Industrial -ITI- se reunió con el estudiante y el padre de familia, quienes manifestaron que no interpondrán ninguna demanda por la agresión.



Así mismo dijo, que el golpe no había afectado al menor de edad después de ser revisado en la enfermería de la Institución.



“Hemos levantado las actas correspondientes, ellos harán las acciones legales que correspondan y posteriormente llevar al caso al Comité de Convivencia Institucional y control interno de la Secretaría de Educación tomará las acciones que ameriten”, explicó.



La actitud del profesor y del estudiante es rechazada por la comunidad sincelejana en general y se espera una solución al problema recurriendo a todas las instancias legales.

