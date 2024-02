Estas son algunas diferencias entre divorcio y separación en Colombia, según la ley

Hace pocas semanas se conocieron los resultados de la encuesta realizada por ‘Gleeden’, una aplicación de encuentros no monógamos, que recopiló la información de usuarios inscritos en estos países, la cual situó a Colombia como el segundo país más infiel de América Latina.



Por esta razón, tenga en cuenta que los temas sobre divorcio y separación deben tenerse claro al interior de esta nación.



¿Qué es la separaación?

Entonces, se puede decir que la separación es definida como un mecanismo legal. Aquí la pareja decide terminar su convivencia y puede hacerse con o sin trámites jurídicos. Tenga en cuenta que la separación no disuelve el matrimonio, en caso de estar casados.



De hecho, en Colombia existen dos tipos de separación, le contamos cuáles son:



Separación de hecho

​

Este tipo de separación no está regulada en la ley, y puede darse en cualquier momento y sin necesidad de dar cumplimiento a ningún requisito que implique legalidades.



Además, esto no tiene efectos en el patrimonio de los cónyuges y en el caso de tener hijos, tampoco. Sin embargo, cuando se vaya a legalizar la situación, se tendrá en cuenta la fecha de inicio de separación.



Separación legal

​

Aquí la autoridad competente (el juez, el letrado de la Administración Pública o el notario) declara que ante la ley la pareja no comparte vínculos, los cuales son escogidos bajo un acuerdo. Por su parte, "la separación legal es la contemplada en el Código Civil, y no podrá solicitarse hasta que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio", según el portal web jurídico de Sierra y Abogados.



¿Qué es el divorcio?

Teniendo claro qué es la separación, es pertinente dar a conocer que el divorcio es una de las formas legales y viables de disolución del vínculo matrimonial. Esto quiere decir que una vez se haya decretado el divorcio, las dos personas pueden contraer un romance oficial con otras personas.



En Colombia, el divorcio se regula en el artículo 85 del Código Civil, allí se prevé que pueda llevarse a cabo bien por vía judicial o bien de forma simplificada ante el Letrado de la Administración de Justicia o el notario. Añadiendo que debe existir mutuo acuerdo de los cónyuges, según el artículo 87 del Código Civil.



"Al igual que la separación, el divorcio se decretará por vía judicial siempre que existan hijos menores no emancipados o mayores sobre los que existan medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, no siendo posible en este caso acudir a la vía simplificada", en conformidad con el portal ya mencionado.

Estas son algunas diferencias entre la separación y el divorcio

Separación y divorcio legal. Foto: iStock

- Para divorciarse, la pareja en cuestión debe estar casada.



- Como se mencionó con anterioridad, la separación no disuelve el matrimonio, mientras que el divorcio sí.



- Con el divorcio ambas personas pueden contraer matrimonio u oficializar su relación con otro individuo.



En cuanto a la ley, el procedimiento que se lleva cabo entre separación y divorcio es distinto, y este es delegado por las autoridades competentes en el caso.



La separación deja las posibilidades y, por tanto, la puerta abierta a una reconciliación más fácil, mientras que en el divorcio no.

Estos son los requisitos para divorciarse

Según la notaria 69 del circulo de Bogotá, usted debe tener claros los siguientes requisitos si desea separarse:



- Registro Civil del Matrimonio.

- Registros civiles de nacimiento de la pareja.

- Fotocopia de las cédulas de ciudadanía.

- Acuerdo entre los cónyuges.

- Registros civiles de los hijos.

-Poder al abogado.

- Documento de identidad y tarjeta profesional del abogado.

- Solicitud escrita presentada por el abogado.



