El tiempo estimado para iniciar el proceso de divorcio, según la ley colombiana

En Colombia las cifras de divorcio y separación han aumentado durante esta última década. Esto se justifica cuando las parejas o matrimonios atraviesan varios episodios que llevan a que una persona tome la decisión de alejarse definitivamente de otra.



De hecho, ante la ley colombiana existen algunas variables para constar dicha distancia. Sin embargo, hay una duda, la cual corresponde a cuánto es el tiempo estimado para que un matrimonio inicie su proceso de separación, si es que así lo desea alguno de los cónyuges.



(Puede leer: ¿Qué documentos necesita para divociarse en Colombia?).

Durante el 2023, en el primer trimestre, en Colombia, alrededor de 2.133 parejas se separaron, es decir, 28 cada día y una cada hora, según las estadísticas del Colegio Nacional de Notarios.



En diálogo con el TIEMPO, Mariana Botero, de la Clínica Jurídica contra la Violencia Familiar de la Universidad del Rosario, explicó que “antes, las relaciones duraban mucho más, pero había situaciones de violencia que se pasaban. Por un lado, se perdonaban cuestiones como infidelidades o también se normalizaban”.



Por esto, Eduardo Durán, presidente del Colegio de Notarios, afirmó a Noticias Caracol que "tenemos ejemplos de matrimonios absolutamente fugaces, en donde llegan de la luna de miel y ya quieren divorciarse. Entonces, eso quiere decir que las parejas no estaban preparadas”.



Lo anterior, abre un panorama que no se puede negar en este país, el cual concierne que la mayoría de relaciones no duran debido a que no son estables.

Este es el tiempo que usted necesita para divorciarse

Al menos para el caso de Colombia, no existe un tiempo determinado para que un matrimonio inicie su proceso de divorcio, si bien Juan José Alarcón Sandino, Socio Director de Alarcón & Nieto Abogados de Familia, dice en el portal web de Asuntos Legales que “en Colombia no existe un tiempo mínimo de duración del matrimonio".



De manera que lo anterior quiere decir que, en el momento cuando dos personas contraen matrimonio, podrán divorciarse inmediatamente por alguna de las causales del artículo 154 del Código Civil Colombiano.

Causas del divorcio



Conforme como se lee en Código Civil, artículo 154, a continuación usted podrá conocer las causas que llevan al divorcio:



- El adulterio de la mujer.

- El amancebamiento del marido.

- La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.

- El absoluto abandono en la mujer de los deberes de esposa y de madre, y el absoluto abandono del marido en el cumplimiento de los deberes de esposo y de padre.

- Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, si con ellos peligra la vida de los cónyuges, o se hacen imposibles la paz y el sosiego domésticos.

ículo>

Facebook Twitter Linkedin

En el 2022 en Colombia 20.284 parejas se divorciaron. Foto: iStock

Estos son los requisitos para solicitar el divorcio

Para iniciar el trámite de divorcio en Colombia, se deben presentar algunos documentos legales ante un juzgado de familia. Los requisitos básicos incluyen:



(Puede leer: Abecé para separarse en Colombia: Se acabaría el 'no me quiere dar el divorcio').



- Registro civil de matrimonio.



- Registro civil de nacimiento de los hijos (en caso de tenerlos).



- Poder otorgado a un abogado para representar el caso.



- Documentos que sustenten la causal de divorcio con pruebas materiales.



- En el caso de tener hijos menores de edad, también se deben presentar documentos adicionales relacionados con la custodia, la cuota alimentaria, el régimen de visitas y otros aspectos relevantes para su bienestar.

Por otro lado, tenga en cuenta que a pesar de que algunas personas confundan el divorcio contencioso del divorcio de mutuo acuerdo, en la actualidad existen algunas diferencias:



“El divorcio contencioso es igual a un divorcio sin mutuo acuerdo en cuanto se presenta cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo con la disolución del matrimonio o con alguna de las decisiones que se deben tomar en el proceso. En ese sentido, lo que difiere del divorcio contencioso es el divorcio de mutuo acuerdo, establecido en el numeral 9 del artículo 154 del Código Civil en el que ambas partes están de acuerdo en la disolución del vínculo”, aclaró Juan Francisco Navarrete González, abogado de Navarrete Consultores, en Asuntos Legales.

Facebook Twitter Linkedin

Para todos los casos se necesita de la representación de un abogado. Foto: iStock

(Puede leer: Divorcio en Colombia: ¿para separarme de mi pareja debo tener su consentimiento?).



Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, cuando una pareja desea divorciarse o separarse por decreto ante la ley, deberá conocer que en artículo 34 de Código Civil, "podrá convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley".



Por su parte, también advierte que el defensor de familia podrá intervenir siempre y cuando existan hijos menores dentro de la pareja. Así que para este efecto se le notificará el acuerdo al hijo, esto con el fin de conocer todos los puntos de vista dentro de las decisiones y acciones que se tomarán posteriormente al acto.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...