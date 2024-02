Ella es Diva Quintero, la exmilitar y conocida artista vallenata que luchará en Ucrania

Diva Quintero Guerra, militar retirada del Ejercito de Colombia, empaca maletas y experimenta un vacío en el corazón. Está a punto de dejar atrás varias facetas de su vida para cumplir un nuevo desafío: combatir en la guerra de Ucrania contra las fuerzas rusas.



“Estoy con las lágrimas a flor de piel, porque tengo sentimientos encontrados. Entiendo que en esta riesgosa misión tengo un 20 por ciento de posibilidades de sobrevivir y un 80 por ciento de morir, como otros combatientes que se sumaron con valor en la defensa de Ucrania”, detalla emocionada Quintero Guerra.



En Ucrania, antiguo territorio de la desaparecida Unión Soviética, hoy devastado por la invasión Rusa, permanecerá ocho meses, marcando un hito histórico: se convierte en la primera mujer colombiana en llegar a esta guerra.

Una vallenata en la Legión de Defensa Territorial de Ucrania

Facebook Twitter Linkedin

Diva Quintero Guerra, exmilitar colombiana Foto: Archivo particular

En entrevista exclusiva para EL TIEMPO, desde Valledupar, se confiesa y dice que siente el imperioso deseo de sumarse a la Legión de Defensa Territorial de Ucrania (Europa del Este). Lo hace, también, con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas para librar otra batalla: su lucha contra los biopolímeros que le inyectaron hace 13 años en sus glúteos. Una cirugía, una mala decisión, que le restó calidad de vida.



“Eso ocurrió en el año 2011, en un centro de estética de Cali. Me dijeron que era una vitamina que fortalecería y reafirmaría los glúteos. Desde entonces, vengo sufriendo de intensos dolores en esa área. Me han operado cuatro veces y aún me faltan cirugías que superan los $30 millones”, explica la exmilitar colombiana.



(En contexto: Dos familias colombianas reciben cuerpos equivocados de soldados fallecidos en Ucrania)

Tengo varios amigos exmilitares que se fueron para Ucrania. Me contaron su experiencia y decidí enviar mi hoja de vida. FACEBOOK

TWITTER

Diva Quintero Guerra tiene 39 años de edad. Es madre de Vanessa Alejandra Otálora Quintero, una joven de 20 años, radicada desde hace ocho meses en Estados Unidos. Vanessa Alejandra trabaja en esa nación para ahorrar dinero y ayudarle a su madre en esa nueva intervención quirúrgica.



“Invertí todos mis ahorros para extraerme los biopolímeros. En vista que se requieren de más intervenciones quirúrgicas, mi hija decidió apoyarme para mitigar el dolor que me produce las secuelas de la aplicación de estas sustancias en mi piel”, detalla la mujer.



Quienes la conocen, sostienen que siempre ha sido una mujer valiente, aguerrida y decidida.

Joven veterana de Guerra

Facebook Twitter Linkedin

Diva Quintero Guerra, exmilitar colombiana que va a la guerra de Ucrania. Foto: Archivo particular

Para Diva el servicio militar es su mayor pasión.



Este ferviente interés la llevó a ingresar al Ejército Nacional como suboficial, donde defendió a la patria colombiana y a su gente durante más de diez años.



(Además: ‘Las mujeres colombianas han asumido un liderazgo mundial en promover agenda de género’)



Durante ese periodo enfrentó a los peligros y desafíos de un país en conflicto. Del lado las fuerzas armadas de Colombia se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros.



Del Ejército Nacional de Colombia se retiró como cabo primero, con el título de veterana de guerra.



Gracias a su experiencia militar, y de la mano de sus excompañeros, decidió aplicar en una convocatoria que le pareció una oportunidad única: ir a Ucrania a combatir contra las fuerzas rusas, como parte de una legión internacional de voluntarios, donde ganará un sueldo de 14 millones de pesos.



“Hace ocho meses me retiré del Ejército Nacional de Colombia. Entiendo que en Ucrania me enfrentaré a situaciones diferentes a lo que he vivido en Colombia. Dicen que allá los militares colombianos son muy bien acogidos por su excelente entrenamiento”, Le dice a este diario.

En la primera línea de combate contra el Ejército Ruso

Facebook Twitter Linkedin

Diva Quintero Guerra, exmilitar colombiana que va a la guerra de Ucrania. Foto: Archivo particular

“Tengo varios amigos exmilitares que se fueron para Ucrania. Me contaron su experiencia y decidí enviar mi hoja de vida. A la media hora me escribieron y dijeron que reunía el perfil”, comentó la veterana de guerra.



Sus primeras operaciones militares en Ucrania iniciará las próximas semanas. Diva Sabe que es una misión peligrosa, y de muchos riesgos, pero, además, quiere demostrar su valor como mujer y como militar.



(En contexto: Casi 30 muertos en bombardeo en una ciudad ucraniana ocupada por Rusia)



El periplo de este desafío comienza el 27 de febrero, cuando emprenderá un viaje desde Bogotá-España. Luego, partirá a Varsovia (Polonia). De allí, abordará un tren durante 15 horas hasta Ternopil (Ucrania) donde la esperará el Jefe de Incorporación para integrarla a un batallón especial de Ucrania, donde estará en la primera línea de combate.

Es una admirada guacharaquera de Valledupar

Facebook Twitter Linkedin

Diva Quintero Guerra es una reconocida guacharaquera de Valledupar. Foto: Archivo particular

Es una mujer de belleza exuberante. Tiene unos ojos negros que cautivan y un cabello negro ondulado que le llega hasta la cintura. Su estatura es de 1.75 centímetros. Su presencia es imponente.



Le encanta el deporte extremo en motocicletas, y forma parte del Club de Moto Montañismo Enduro de Valledupar.



Su figura es armoniosa, hermosa, fruto de su disciplina y cuidado. Es una diva que brilla con luz propia, y que inspira a muchos con su talento y su carisma.

Hay más: Diva Quintero Guerra es una reconocida guacharaquera de Valledupar.



Desde temprana edad se enamoró de los sonidos y piezas musicales que brotan de su entrañable tierra natal, San Diego (Cesar). Un territorio atrapado por la magia musical, matizada entre los cantos del célebre maestro Leandro Díaz y la poesía que se teje desde las entrañas de los paisajes de este pintoresco pueblo, arraigado entre la idiosincrasia costeña de los cesarenses.

Si regreso con vida de la guerra de Ucrania, mis aspiraciones son recuperar mi salud y salir adelante con otros propósitos de vida este paso FACEBOOK

TWITTER

En los anales de su historia, la guacharaca es un instrumento que ha servido de fuente de inspiración para su talento artístico, la cual aprendió a tocar con maestría y se abrió paso en un mundo dominado por hombres.



“Estudié en el Conservatorio de Música de Ecuador. Allá trabajé con la agrupación ‘Las Diosas del Vallenato’, la nueva generación. También he trabajado con otros artistas como Rafael Santos, Rafael ‘Uchi’ Escobar, entre otros exponentes del folclor vallenato”, recalca la joven.



Ha participado en varios festivales de música vallenata, y ha acompañado a varios exponentes del folclor vallenato y recorrido varias regiones tocando la guacharaca con gran talento.



“Tiene un gran talento musical. Salió adelante en este folclor acompañando a diferentes acordeoneros en este evento. Es una mujer de gran talante que siempre piensa en positivo. No se amilana frente a las adversidades”, destacó Juan Rincón Vanegas, Jefe de Prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

La necesidad la impulsa a dar

Entiendo que en esta riesgosa misión tengo un 20 por ciento de posibilidades de sobrevivir y un 80 por ciento de morir FACEBOOK

TWITTER

A sus familiares, amigos cercanos, les asiste la preocupación, porque entienden que es una misión de alto riesgo.



Sin embargo, la apoyan, comprenden que Diva tiene un deber que cumplir y la necesidad que la impulsa a dar ese paso adelante.



(En contexto: ¿Por qué los ucranianos están descontentos con el proyecto de reclutamiento militar?)



Respetan su interés y sus sentimientos. Le piden que se cuide para seguirla abrigando con amor.



“A ella, al igual que a muchas mujeres del folclor vallenato, las acojo con un cariño de madre. El irse a un territorio como Ucrania, es algo tremendo para mí. Una situación que me preocupa, pero, al mismo tiempo admirable y respetable”, dijo Sandra Arregocés, Presidenta del Festival Evafe.



Durante la entrevista que Diva expresó que está tranquila, consciente de su decisión.



Sostiene que es una mujer sin límites, sin barreras. Su único amuleto para combatir en esta guerra es la biblia.



“Si los demás pueden hacerlo, yo también. Si regreso con vida de la guerra de Ucrania, mis aspiraciones son recuperar mi salud y salir adelante con otros propósitos de vida”, resaltó nostálgica la joven veterana de guerra.



Quien escribe estas lineas siente la solidaridad de mujer y, con un nudo en la garganta, solo me atrevo a decir: "Que Dios te bendiga Diva. Regresa pronto a Valledupar. Te estaremos esperando!".

Más noticias en Colombia

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar