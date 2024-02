El giro que dio la historia de la exmilitar en su decisión de ir a Ucrania: ¿qué pasó?

La historia de Diva Quintero Guerra, la exmilitar colombiana que combatiría en la guerra de Ucrania contra las fuerzas rusas, adquiere ahora un nuevo giro.



Su historia conmovió a muchos lectores de EL TIEMPO, entre ellos un ciudadano que prefiere mantener su nombre en reserva. Se interesó en su caso y ofreció sufragar los gastos operatorios para el retiro de biopolímeros.

Por eso, su benefactor decidió contactarla y le hizo saber que está dispuesto a colaborarle con lo que fuera necesario para que ella pudiera recuperar su salud y su calidad de vida.



Le manifestó, además, que no se preocupara por el dinero, y que él se encargaría de todo. Asimismo, le expresó su admiración por su coraje y su entrega al servicio militar. Le dijo que era una mujer muy valiente y que merecía ser feliz.



Posteriormente se comunicaron con el médico Felipe González, cirujano plástico estético y reconstructivo, con amplia experiencia en extracción y reconstrucción por biopolímeros, quien, en un comunicado a la opinión pública, explicó la valoración integral de Quintero Guerra.



El especialista, destacó, además, que donará sus honorarios y no cobrará ningún tipo de dinero por sus atenciones médicas, valoraciones, cirugías y controles.



“Le expliqué al benefactor anónimo que deseaba operarme con el cirujano plástico, Felipe González, porque tiene amplia experiencia en este procedimiento. Lo contactaron y decidió apoyarme. El donante del recurso pagará cerca de $ 25 millones para gastos de insumos, estadía y hospitalización”, explicó la exmilitar.

Diva Quintero Guerra, exmilitar colombiana que va a la guerra de Ucrania. Foto: Archivo particular

El pasado 8 de febrero, la mujer de 39 años de edad, anunció en una entrevista exclusiva para EL TIEMPO que se uniría a la Legión de Defensa Territorial de Ucrania (Europa del Este), donde según ella, tendría un 20 por ciento de supervivencia.



Su motivación principal era ahorrar 30 millones de pesos para la extracción de biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos hace 13 años. Desde entonces, sufre de dolores intensos en esta área.



“Eso ocurrió en el año 2011, en un centro de estética de Cali. Me dijeron que era una vitamina que fortalecería y reafirmaría los glúteos. Desde entonces, vengo sufriendo de intensos dolores en esa área. Me han operado cuatro veces y aún me faltan cirugías que superan los $ 30 millones”, resaltó la afectada.



Diva Quintero Guerra es madre de Vanessa Alejandra Otálora Quintero, una joven de 20 años, radicada desde hace ocho meses en Estados Unidos. Vanessa Alejandra trabaja en esa nación para ahorrar dinero y ayudarle a su madre en la nueva intervención quirúrgica.



“Invertí todos mis ahorros para extraerme los biopolímeros. En vista que se requieren de más intervenciones quirúrgicas, mi hija decidió apoyarme para mitigar el dolor que me producen las secuelas de la aplicación de estas sustancias en mi piel”, comentó la mujer.

Su historia impactó y generó solidaridad

El impacto de la historia de Diva generó una ola de solidaridad de otros cirujanos plásticos que también le manifestaron su admiración por su valentía y le ofrecieron asumir el gasto de su operación.



Ella se mostró muy agradecida y sorprendida por el gesto altruista de quienes se animaron a apoyarla. Ahora, tiene la esperanza de poder solucionar su problema de salud y continuar al lado de su familia.



“Dios me había revelado en una oración que sería sanada y prosperada. Agradezco de todo corazón, la bondad y la generosidad de estas personas. También, a los medios de comunicación que dieron a conocer mi historia”, resaltó la mujer.

Más detalles de la veterana de la guerra

Diva Quintero Guerra, exmilitar colombiana Foto: Archivo particular

Para Diva, el servicio militar es su mayor pasión. Este ferviente interés la llevó a ingresar al Ejército Nacional como suboficial, donde defendió a la patria colombiana y a su gente durante más de 10 años.



Durante ese periodo, enfrentó los peligros y desafíos de un país en conflicto. Del lado las fuerzas armadas de Colombia, se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros.



Del Ejército Nacional de Colombia se retiró como cabo primero, con el título de veterana de guerra.



Gracias a su experiencia militar, y de la mano de sus excompañeros, decidió aplicar en una convocatoria que le pareció una oportunidad única: ir a Ucrania a combatir contra las fuerzas rusas, como parte de una legión internacional de voluntarios, donde ganará un sueldo de 14 millones de pesos.



“Hace ocho meses me retiré del Ejército Nacional de Colombia. Entiendo que en Ucrania me enfrentaré a situaciones diferentes a lo que he vivido en Colombia. Dicen que allá los militares colombianos son muy bien acogidos por su excelente entrenamiento”, dijo a este diario.

En la primera línea de combate contra el Ejército Ruso

“Tengo varios amigos exmilitares que se fueron para Ucrania. Me contaron su experiencia y decidí enviar mi hoja de vida. A la media hora me escribieron y dijeron que reunía el perfil”, comentó la veterana de guerra.



Diva era consciente que su misión era peligrosa y de muchos riesgos, pero, además, quería demostrar su valor como mujer y como militar.



Para llevar a cabo este desafío, emprendería un viaje el próximo 27 de febrero, Bogotá-España. Luego, partirá a Varsovia (Polonia). De allí, abordaría un tren durante 15 horas hasta Ternopil (Ucrania), donde la recibiría el Jefe de Incorporación para integrarla a un batallón especial de Ucrania. Allí haría parte de la primera línea de combate.

Es una admirada guacharaquera de Valledupar

Es una mujer de belleza exuberante. Tiene unos ojos negros que cautivan y un cabello negro ondulado que le llega hasta la cintura. Su estatura es de 1,75 centímetros. Su presencia es imponente.



Le encanta el deporte extremo en motocicletas y forma parte del Club de Moto Montañismo Enduro de Valledupar.



Su figura es armoniosa, hermosa, fruto de su disciplina y cuidado. Es una diva que brilla con luz propia, y que inspira a muchos con su talento y su carisma.



Hay más: Diva Quintero Guerra es una reconocida guacharaquera de Valledupar. Desde temprana edad se enamoró de los sonidos y piezas musicales que brotan de su entrañable tierra natal, San Diego (Cesar).



Un territorio atrapado por la magia musical, matizada entre los cantos del célebre maestro Leandro Díaz y la poesía que se teje desde las entrañas de los paisajes de este pintoresco pueblo, arraigado entre la idiosincrasia costeña de los cesarenses.

Diva Quintero Guerra es una reconocida guacharaquera de Valledupar. Foto: Archivo particular

En los anales de su historia, la guacharaca es un instrumento que ha servido de fuente de inspiración para su talento artístico, la cual aprendió a tocar con maestría y se abrió paso en un mundo dominado por hombres.



“Estudié en el Conservatorio de Música de Ecuador. Allá trabajé con la agrupación ‘Las Diosas del Vallenato’, la nueva generación. También he trabajado con otros artistas como Rafael Santos, Rafael ‘Uchi’ Escobar, entre otros exponentes del folclor vallenato”, recalca la joven.



Ha participado en varios festivales de música vallenata y ha acompañado a varios exponentes del folclor vallenato y recorrido varias regiones tocando la guacharaca con gran talento.



“A través del Encuentro Vallenato Femenino (Evafe), una plataforma de nuevos talentos, también la hemos venido apoyando en estos festivales. Estábamos preocupados por su decisión, pero gracias a Dios y a la ayuda de personas generosas, su situación es diferente”, recalcó Sandra Arregocés, Presidenta de Evafe.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar