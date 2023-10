Disturbios en Fonseca, La Guajira, destruyen material electoral en 2 puntos de votación

Fuertes disturbios se registran la tarde de este domingo en el municipio de Fonseca (La Guajira) en dos puestos de votación hasta donde llegaron decenas de personas y de forma violenta procedieron a destruir todo el material electoral.



Al parecer los protagonistas de estos disturbios son desmovilizados de las Farc, de acuerdo a lo denunciado por el alcalde de esta localidad Hamilton García.

“Los desmovilizados de las FARC fueron los autores de todo lo que aconteció, fueron ellos los que incitaron al grupo de personas que tenían, e incluso retuvieron un bus”, denunció el mandatario.



Los disturbios se registraron en el corregimiento de Conejo y en la Institución Educativa Calixto Maestre y amenazó con extenderse hasta la institución María Inmaculada, sembrando terror en los jurados, algunos abandonaron los puestos de votación.

“Preocupado con la situación ya que fue advertida de mi parte al señor coronel de la Policía y del Ejército, de lo que estaba pasando en nuestro municipio desde la una del día, informándole que había mucha tensión y que se necesitaba reforzar los puestos de votaciones en el corregimiento de Conejo y en el casco urbano y no sentí el apoyo, verdaderamente como alcalde me dejaron solo”, señaló el mandatario local.



La turba se tomó el puesto de votación ubicado en el corregimiento de Conejo, en el que fueron instaladas unas cuatro mesas. Mientras que en el puesto Calixto Maestre fueron destruidas alrededor de unas ocho mesas de votación.



Juan Jaime Peralta, personero de Fonseca, pide la suspensión del proceso electoral hasta tanto se garantice la seguridad y las vidas de las personas, ya que el proceso electoral se puede repetir y existe una tensión en todo el municipio.



“Teniendo en cuenta que el pueblo se encuentra sometido en estos momentos a una turba enardecida que no sabemos que pueda pasar”, indicó el Personero.



Peralta, indicó que el proceso electoral fue suspendido en diferentes puntos de votación hora y media antes de terminarse la jornada electoral.



Es de señalar que el municipio de Fonseca se encuentra a escasos 10 minutos de Barrancas, en donde fueron secuestrados los padres del jugador Luis Díaz, y varios de los miembros de la fuerza pública se encuentran en los operativos de liberación del padre del jugador, quien aún se encuentra privado de la libertad.

