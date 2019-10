Así está la lucha por la alcaldía de Manizales

En el caso de la capital caldense, si bien son cuatro los candidatos, dos son los más nombrados entre los electores y analistas políticos. Se trata de Carlos Marín, del partido Alianza Verde, y de Jorge Hernán Mesa, del partido Liberal.

“Se está dando el fenómeno visto en pasadas elecciones. El dilema de: ¿voto por el que quiero aunque no gane?, ¿voto en contra del que no quiero que gane? o ¿voto por el que va a ganar? Esto lo que demuestra es que quienes van punteando no responden a los intereses reales de la comunidad”, indicó Luisa Buitrago, coordinadora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma.

Pese a esto, Buitrago reconoce que sí hay un candidato con más opción, no solo por la fortaleza económica y de apoyo político de su campaña, sino porque representa la continuidad de la actual administración.



En eso concuerda con Ricardo Camargo, sociólogo y analista político, quien sostiene que la posibilidad de cambiar ese panorama existe, pero que -de darse- sería algo 'atípico' porque faltan pocos días para las elecciones.



“Los manizaleños están reclamando transformación, pero algunos candidatos no responden a eso, por ello –seguramente-la gente elegirá seguir con la línea de la administración actual y el candidato que la representa, que tiene de su lado los partidos tradicionales que son los que todavía tienen presencia en los barrios, cosa que los partidos más jóvenes aun no poseen”, señaló Camargo.

Laura Usma

Para EL TIEMPO

MANIZALES