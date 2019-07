¿Qué dice Disney sobre posibilidad de construir parque en Cartagena?

La multinacional del entretenimiento Disney Park desmiente el montaje de un megaparque temático en Cartagena.



Se había dicho que Disney tenía en la mira un predio de 700 hectáreas, el cual está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); es decir, que es administrado por el Estado.



El predio es Lagos de Altamira, en la zona de mayor expansión de Cartagena, catalogada como residencial, campestre y turística. Proyectada para estratos 4, 5 y 6, con megaproyectos como por ejemplo Serena del Mar.

De acuerdo con el diario El Heraldo, uno de los principales en la Costa Caribe de Colombia, en una comunicación con este medio, Disney manifestó que están en búsqueda de hacer crecer el negocio y reconoce que están interesados en el mercado de Latinoamérica.



Pese a esto, Disney le indicó a este medio que "en este momento no tenemos planes para la región”, por lo que se infiere que el supuesto proyecto de un megaparque en Cartagena no está en la mira de esta prestigiosa compañía.



El alcalde de la ciudad, Pedrito Pereira, ya le había dicho a EL TIEMPO que no conocía sobre la existencia de un proyecto de este tipo para la ciudad Heroica.



Disney tiene parques en Florida y California, En Estados Unidos; París, en Francia;

Hong Kong y Shanghai, en China; y en Tokio, Japón.



CARTAGENA