El drama de comunidad en Huila que vive amenazada por las disidencias

Las disidencias no se detienen en sus intenciones de sembrar el miedo y el terror en las veredas y corregimientos del municipio de La Plata, Huila, donde esos grupos han realizado reuniones con más de 1.000 personas para anunciar cobros de extorsiones y hasta para dar a conocer ‘medidas de convivencia’ relacionadas con “no arrojar basuras a las fuentes de agua ni tener galpones’.



Una de las últimas acciones se dio el fin de semana en la vereda Santa Marta, donde, mediante mensajes de Whatsapp, citaron a los campesinos a una reunión en el polideportivo para anunciar cobros de multas de dinero en efectivo a quien no acate sus llamadas ‘medidas de convivencia’.



Algunas de esas medidas tienen relación con cerrar los negocios, construir pozos sépticos, no arrojar basuras a los ríos y prohibir los galpones o criaderos de pollos por la salud de las personas mayores.



El coronel Pedro León Silva, comandante de la Novena Brigada, afirmó que las disidencias citaron a los campesinos a una reunión el domingo anterior a las 8:00 de la mañana.



“La cita era en el polideportivo, pero la gente no fue y mediante mensajes de Whatsapp, dirigidos a las Juntas de Acción Comunal, volvieron a citar para las 10:00 de la mañana con la intención de difundir medidas de convivencia”, señaló.

“Todas las convocatorias las hace alias el Paisa, cabecillas de esa estructura, un joven no mayor de 25 años proveniente del Cauca”, aseguró el coronel.



Señaló que el Ejército tiene amplia presencia en la zona de La Plata, pero, para evadir las acciones de las tropas, los disidentes andan de civil, portan armas cortas y se mueven de un lado a otro en motos y vehículos pequeños.



“Las disidencias cobran extorsiones por todo, porque sí y porque no, por ejemplo, al dueño de una moto nueva que llegue a la zona le cobran $ 200.000 pesos para dejarlo entrar y no quemarla, y si la moto es de un modelo nuevo le suben la tarifa a $ 400.000 pesos, pero con los vehículos es lo mismo, cobran 5 y hasta 10 millones de pesos para no quemar camionetas de alta gama y dejarlas mover en la región”, agregó el comandante de la Novena Brigada.



También les tienen tarifas de $ 200.000 pesos al mes a los dueños de las tiendas y a los campesinos que cultivan café. A los comerciantes y ganaderos las tarifas son más altas.



“Al campesino le prohibieron hablar con el Ejército y el que lo haga lo desplazan o lo matan, y, así, nadie denuncia por miedo”, dijo el coronel.



Considera que, en La Plata, las disidencias suman unos 100 hombres que se mueven por veredas y corregimientos al mando de alias el Paísa, un hombre de unos 25 años que llegó al Huila para conformar la estructura de la Dagoberto Ramos.



Un mes atrás, ese grupo sufrió un duro revés con la captura de seis de sus hombres y la recuperación de camionetas robadas.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO