Gran preocupación manifestó el candidato a la gobernación del Guaviare por el Partido Conservador, Yeison Rojas, ante la nueva amenaza que acaba de recibir a través de un video, supuestamente de las disidencias de las Farc, en el que señalan que no puede hacer actividades políticas o corre riesgo su vida y la de su familia.



Rojas asegura que es la tercera amenaza que recibe, el 13 de mayo y 6 de julio del presente año, antes de inscribir su candidatura, también recibió mensajes amenazantes que puso en conocimiento de la Fiscalía, de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía, y no ha recibido respuesta de ninguna autoridad a esas intimidaciones.

El candidato dice que sigue su campaña en las zonas rurales pese a las amenazas. Foto: Defensoría

Esta semana apareció un video en el que reiteran las amenazas que “nos deja muy preocupado como familia, con mi equipo y en lo personal, y por eso pedimos a las autoridades del orden regional, nacional e internacional que investiguen la veracidad de ese video”.



Nebio Echeverry, exgobernador de Guaviare y quien aspiraba a repetir elección con el aval de la Alianza Democrática Amplia y los coavales de los partidos Liberal, Cambio Radical y Colombia Renaciente renunció a su candidatura el pasado 2 de agosto.



Argumentó que se vio obligado a hacerlo “ante la difícil situación que hoy vive nuestro departamento. En ese sentido nuestras garantías de seguridad, sobre todo en la zona rural, y mis problemas de salud son las principales razones”.



También renunció a su aspiración a la alcaldía de San José del Guaviare, Alex Hernán Ocampo, respaldado por los partidos ASI, Conservador, Verde y la Fuerza de la Paz, argumentando razones personales. No obstante, en los círculos políticos se señala que fue por razones de seguridad.



El candidato Rojas aseguró que fuentes de inteligencia no se han pronunciado sobre la veracidad de este video y tampoco de las amenazas anteriores. Recordó que ya renunciaron dos candidatos también relacionados con temas de amenazas, por sectores políticos que están en contra de que nosotros ganemos la gobernación del departamento.



"Aquí no solo se ven amenazados candidatos sino la democracia porque todos los candidatos debemos tener las garantías para hacer campaña y la gente de decidir por quién van a votar sin presiones de ninguna índole", dijo Rojas.



Además, aseguró que en los desplazamientos a zonas rurales hasta el momento no se ha tenido dificultad, pero los hace con mucho temor y teniendo los cuidados de seguridad necesarios.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO