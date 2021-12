Con solo 28 años de edad un joven talento nariñense contra todos los pronósticos, entrará en la liga de los mejores diseñadores del mundo, nada más y nada menos que en el exclusivo Miss Universo.



Se trata de Fernando Tarapues, oriundo del municipio de Cumbal, quien como pocos, dará el gran salto en el exigente mundo del diseño internacional, cuando uno de sus hermosos trajes sea lucido por la Señorita Colombia Valeria Ayos en Miss Universo el próximo domingo en Israel.



Egresado en el año 2017 del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del Sena regional Nariño, pese a su corta experiencia en la alta costura, muchos ya lo colocan como uno de los grandes exponentes de la moda colombiana.

Fernando Tarapues se proyecta como una promesa del diseño colmbiano. Foto: Archivo particular

Había iniciado en el programa Técnico en Control de Calidad en Confecciones de ese organismo, pero sus profesores se dieron cuenta que su capacidad de aprendizaje era muy superior y que podía llegar muy lejos.



Así lo expresa Cristina Riascos, una de sus instructoras, quien con mucho orgullo cuenta que desde un principio se sorprendió de las habilidades, el talento y pasión por el diseño de su alumno.



"Ya sabíamos que ese no era su camino. Todos los días me preguntaba cuando se empezarían las inscripciones para el Tecnólogo en Diseño de la Moda y fue así como, gracias a Dios inició los estudios ahí”, confiesa.



Este programa en el que luego se enfocó tenía otra orientación por lo que él podía demostrar toda su creatividad y gran capacidad.



Después de lograr su título como profesional, solo transcurrieron unos pocos años para que ingresara a la exclusiva esfera de los grandes de la moda en Colombia.



Fernando supo aprovechar la primera oportunidad que le brindo la vida de la manera más natural y sencilla, cuando cuenta que "abrieron una convocatoria para jóvenes talentos de diseño, me inscribí y de todos esos talentos salgo elegido; entonces es ahí cuando me dicen: bienvenido a Miss Universo Colombia".



El traje que lo llevó a la cima de las pasarelas en Colombia fue lucido por Andrea Escobar Moreno, representante del Tolima en Miss Universo Colombia y con el cual se ganó el cupo para vestir a la señorita Colombia, en el evento mundial que se realizará en Medio Oriente.



Su original vestido se vio a nivel nacional en la transmisión del evento en la pasarela Fusión Colombia, del que el diseñador afirma "es y será un trabajo donde cada uno de los diseñadores pondrá los mejor de sí y conforme a las exigencias del concurso; para construir, mejorar y realizar unos productos espectaculares, dignos de Miss Universo".



Sobre cómo surgió su inspiración explica: "el nombre del diseño fue Raíces, me inspiré en el trabajo artesanal de nuestras mujeres nariñenses, un proyecto que me costó largas horas de estrés, trabajo y dedicación", y además asegura que la innovación y ante todo el trabajo cien por ciento a mano fueron fundamentales para alcanzar ese logro que marca un paso adelante en su ya corta carrera profesional.



Pero dice que no lo hizo solo, fue un trabajo en equipo, con la participación de otros jóvenes diseñadores colombianos, con los que ahora busca mostrar la belleza y cultura de la mujer colombiana en la mejor vitrina del mundo del diseño como es considerado Miss Universo, donde seguramente la marca Fernando Tarapues Alta Costura y el talento nariñense brillarán con luz propia.

MAURICIO DE LA ROSA

PASTO​