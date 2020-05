Discriminan a dos abuelas por supuesto contagio de covid-19 en Armenia

Dos adultas mayores de 80 y 76 años fueron víctimas de amenazas y discriminación luego de que varios vecinos del barrio San José en Armenia, aseguraran que las mujeres estaban contagiadas con el coronavirus. Se trata de Argemira Palomar y su hermana Luz Marina Palomar, quienes padecen de enfermedades pulmonares desde hace varios años.

"Hace mucho tiempo tienen EPOC y una de ellas es oxigenodependiente pero con todo esto del coronavirus ni siquiera pudieron volver a salir como para que digan que tienen el virus”, señaló Adriana Torres Palomar, sobrina de las mujeres.



Según contó Palomar, todo se trató de una confusión originada por un vecino ‘’que vio cuando nos hicieron una visita médica domiciliaria de Red Salud porque ellas tenían pendiente para abril el control de su enfermedad pulmonar pero por descartar el médico ordenó tomar la prueba de covid, no por síntomas ni sospecha sino por descartar y tenemos los resultados negativos’’.



No obstante, relató la mujer, "un vecino tomó las fotos cuando ingresaron los médicos de Red Salud y las difundió entre la comunidad y además dijo que todos estábamos contagiados incluso nuestras vecinas que venden arepas y por eso ya nadie les quiere comprar a ellas’’.



La situación ha llegado a tanto que señaló que en las tiendas y panaderías del barrio no le quieren vender productos porque nadie quiere tener contacto con esta familia.



"A una señora casi la atropella un carro por cambiarse de anden para no pasar a mi lado. Hace unos días vinieron unos hombres en una moto a tomarle fotos a la casa, tenemos mucho miedo de lo que nos puedan hacer o que puedan linchar a mi esposo que sale temprano a trabajar’’.



La mujer afirmó que interpondrá una denuncia en la Fiscalía en contra del hombre que aseguró que su familia era portadora del coronavirus pues temen por sus vidas.



En el Quindío hay 78 casos de coronavirus, 54 de ellos ya están recuperados y dos personas fallecieron. No hay ningún paciente hospitalizado ni en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se han descartado más de 1.500 casos.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA