Discordia entre mandatarios por título de Pereira como capital del Eje

Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas, y Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, expresaron su deseo de que Pereira se sume a la unidad regional y cambie un eslogan que maneja desde 2016 y con el que se autodenomina capital del Eje.

(Le recomendamos leer: Fui estrella fugaz en TV, vi morir amigos y me recuerdan como meme)

Si bien el eslogan es de la pasada administración, campañas publicitarias, medios regionales y páginas web de la ciudad lo siguen usando y ni en aquella época, ni ahora, el mensaje es bien recibido por armenios y manizaleños.



El deportivo Pereira contra el Once Caldas, la cantidad de industrias que hay en cada ciudad, el número de aves para avistar en cada municipio, la belleza de los paisajes cafeteros o la calidad humana de los ciudadanos han sido históricamente tema de controversia entre los habitantes de las tres ciudades, sin embargo, es la primera vez que los gobernadores se refieren al tema.

Desde Caldas, consideramos que todas nuestras capitales y los tres departamentos deben propender a tener mensajes que nos unan FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo a lo sostenido por ambos mandatarios, dicho calificativo divide en lugar de unir, tal como es el propósito que se ha puesto el Eje Cafetero de consolidarse como región y en razón a lo que, por ejemplo, se constituyó Región Administrativa de Planificación (RAP), a través de la cual se han alcanzado logros como ser sede de los Juegos Nacionales 2023.



(Lea también: Policía evitó que lincharan a paciente con covid-19 en Honda, Tolima)



"Desde Caldas, consideramos que todas nuestras capitales y los tres departamentos deben propender a tener mensajes que nos unan. El autoproclamarse con calificativos que de alguna manera pongan a una ciudad por encima de otra creemos que va en contravía con todo lo que venimos realizando", señaló el mandatario caldense, Luis Carlos Velásquez.



Para Velásquez los proyectos que están trabajando como región, tal como es el hospital de cuarto nivel para Risaralda, el plan vial que requiere Quindío y el aeropuerto del Café en Caldas, necesitan trabajo conjunto sin rivalidades.

Vamos a convertir a Manizales, Armenia y Pereira en las capitales del progreso, todas en conjunto y con sus propios potenciales FACEBOOK

TWITTER

"Vamos a convertir a Manizales, Armenia y Pereira en las capitales del progreso, todas en conjunto y con sus propios potenciales, sin generar preeminencias de ninguna clase. El Eje Cafetero no tiene y no requiere capital", añadió el caldense.



Por su parte, Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, señaló que el mensaje no es conveniente para los propósitos regionales. "Aquí no es de peleas ni de contradicciones, yo creo que son mensajes que no han generado unión. Lo que queremos vender el Eje Cafetero como Triangulo del Café y las tres regiones unidas como una sola por lo que conviene analizarlo", dijo.



(Le puede interesar: Tunja da ejemplo de día sin IVA sin desorden ni aglomeraciones)



Cabe anotar que el eslogan no fue elegido por el actual alcalde de Pereira, sino por su antecesor, Juan Pablo Gallo, quien lo manejó durante todo su Gobierno.



En 2016, recién electo, Gallo le expresó a El Tiempo que con ese título buscaba "reclamar la posición que la ciudad merecía".

Debemos reclamar una posición que es ventajosa frente a toda la región FACEBOOK

TWITTER

"Debemos reclamar una posición que es ventajosa frente a toda la región. Pereira es la ciudad con más población, con más participación a nivel nacional en la economía, es la ciudad que más crece y en términos generales, hemos sido la capital del Eje, lo único que estamos haciendo es ratificar lo que somos", dijo.



El Tiempo intentó contactarse con Carlos Maya, actual alcalde de Pereira, para conocer su postura al respecto, pero no fue posible.



(En otras historias sugeridas: La increíble hazaña de buzo perdido en el mar y sus 3 días a la deriva)

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES