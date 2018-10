Discapacitados se sienten excluidos en el desarrollo de Santa Marta

Los discapacitados visuales salieron a las calles de Santa Marta a protestar para exigirle a la Alcaldía que se les garantice su derecho y acceso a la movilidad.



Esta población denuncia que ha sido la gran damnificada con las obras que se ejecutan en la ciudad, pues contrario a brindarles comodidades y seguridad en su desplazamiento, se han convertido en un obstáculo que los limita y les genera riesgos.



"El desarrollo de una ciudad debe ser inclusivo, y eso no está sucediendo en la capital del Magdalena, aquí en los nuevos proyecto se dejan de contemplar aspectos básicos para los discapacitados y se nos quita la posibilidad de participar e incluso movilizarnos con tranquilidad", señaló Luis Quintero, líder de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Asodivi.

Los protestantes aseguran que cada vez es más difícil movilizarse por las calles de Santa Marta. "Hemos sufrido accidentes mientras vamos de un lugar a otro y aunque nosotros nos caracterizamos por ser independientes, hemos quedado obligados a salir acompañados para cuidar nuestra integridad", agregó Quintero.



La manifestación de los discapacitados recorrió el Centro Histórico hasta llegar a la Alcaldía, allí hicieron el llamado puntual a que se respeten sus derechos. En carteles expresaban que "la discapacidad no me limita, me limita las barreras que la sociedad impone".



Daniel Gutiérrez, quien sufre de problemas de visión desde hace 15 años, señaló que "hace un par de años me movilizaba sin inconvenientes, ahora tropieza a cada rato en huecos y estructuras que encuentra en el camino".



La protesta tenía además el objetivo de conmemorar el bastón blanco, que es una fecha especial para reflexionar y contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad visual.



SANTA MARTA.