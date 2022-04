La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Lina María Arbeláez, pidió perdón a la comunidad wayú y al país por la muerte de los niños y niñas de esta etnia que habitan en La guajira, a causa de la desnutrición.



“Un solo niño o niña que se muera por desnutrición nos duele, y pido perdón al país, porque cada uno de ellos, que si bien se han reducido en cifras por hechos concretos del Gobierno, pues claramente nos tiene que doler como sociedad y es inaceptable y pido perdón a la comunidad wayú”, sostuvo Arbeláez.



De 82 muertes de niños por desnutrición

registradas en 2018 se pasó a 45 en 2020

Esta declaración la realizó durante el debate de control político desarrollado por la Comisión cuarta del Senado, sobre el suministro de agua potable en La Guajira.



El cual está enmarcado en la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que amparó los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo wayú.



La funcionaria indicó que le duele en el alma, ver a esos niños y niñas tener que buscar en la basura comida, “claro que nos duele, que nos conmueve y me hace mover las entrañas para ir a trabajar con más empeño”.



La directora indicó que la cifra de menores muertos por desnutrición se ha reducido gracias a las acciones del Gobierno, de 82 muertes registradas en 2018 se pasó a 45 en 2020, lo que genera la necesidad de seguir trabajando y mucho mejor.

El problema de desnutrición en La Guajira urge por una solución de fondo. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Siete operadores han sido

denunciados por irregularidades

La funcionaria señaló que elevó siete denuncias penales contra operadores de todos los sectores por mal uso de los recursos y porque al parecer se siguen robando la comida de los niños en la primera infancia, y generando muertes.



“Desafortunadamente sacar esto a colación no es bonito, no es atractivo, pero de esas denuncias penales una es contra padres de familias, porque las canastas fueron entregadas a los padres de familia y sin embargo no fueron suministradas a los niños y por esto hubo muertes por desnutrición”, denunció Arbeláez.



Explicó que dos de los operadores son grupos étnicos que manejan los recursos, lo cual es inaceptable teniendo en cuenta el marco constitucional que habla de la corresponsabilidad familia, sociedad y estado en la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



Arbeláez, aseguró que en la atención a la primera infancia se pasó de 83.539 cupos en 2018 a 99.464 en 2021. En este sentido, en materia de recursos se pasó de una inversión de 217.903 millones de pesos en 2018 a 315.219 millones de pesos a 2022 de manera directa.



Entre las estrategias de atención y prevención de la desnutrición cuentan con cuatro unidades de búsqueda activa, 19 unidades para el proyecto Mil días para cambiar el mundo y dos centros de recuperación nutricional.

Indígenas wayús convocan al presidente

Duque para hablar del arroyo Bruno

De otro lado, las autoridades tradicionales wayú, líderes, y representantes de organizaciones indígenas convocaron al presidente de la República, Iván Duque Márquez, a una asamblea de diálogo genuino, sobre la decisión del Gobierno nacional de autorizar la continuidad del desvío del arroyo Bruno.



El evento se estará realizando el próximo 6 de mayo, en la ranchería Walinay, en zona rural de Riohacha y se espera la participación de la mesa técnica interdisciplinaria, agencias de Derechos Humanos como la ONU y la Unesco que declaró el Sistema Normativo wayú, patrimonio Inmaterial de la Humanidad.



El pueblo wayú quiere saber si con la explotación no existe riesgo alguno o amenaza para las corrientes hídricas subterráneas que debajo de la zona de explotación proyectada son las que alimentan la hidrología en la zona Norte de la Media y Alta Guajira, de donde se abastecen de manera precaria vía pozos profundos, molinos y excavaciones tradicionales.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

