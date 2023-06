Tras ser rescatados de las selvas del Yarí luego de 40 días desaparecidos, los cuatro hermanos pertenecientes a la etnia indigena huitoto están siendo atendidos en la capital.



Hasta el lugar han llegado las autoridades para revisar el estado de salud de los pequeños, que sobrevivieron a un accidente de avioneta y que eran buscados desde el pasado primero de mayo.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, fue una de las primeras en visitarlos. Arribó pasadas las 8 de la mañana del sábado al Hospital Militar para conocerlos y entregarles regalos. La funcionaria se quedó en el centro médico hasta horas de la tarde y aprovechó para hablar con los menores.



Según lo que dijo, se encuentran en recuperación y ya han creado cercanía con los cuidadores y enfermeras que los están supervisando. Sobre la hermana mayor, Lesly de 13 años, aseguró que les habló de Wilson, el camino que habría acompañado la búsqueda y que alcanzó a estar con los niños durante un tiempo.



También se refirió al resto de los hermanos. Tien, el pequeño de 4 años, le habría pedido a las enfermeras que le quiten las agujas y demás dispositivos médicos para salir a jugar. Por su parte, Soleiny ha establecido una amistad con sus doctores.



“Lesly nos sonrió, nos dio abrazos, nos contó del perrito. Tien tiene muchas ganas de jugar, está aburrido de la cama, él quiere salir y caminar. Cristin es maravillosa, tiene un aretico que conservó y tiene una tranquilidad para trabajar con las enfermeras que ustedes no se imaginan. Soleiny habla un montón, nos contó un montón de cosas que pasaron”, contó Astrid Cáceres, directora del ICBF.



El ministro de defensa Iván Velásquez también visitó a los niños y revisó su estado de salud. Al salir del Hospital Militar, específicó que se encuentran estables y que la que necesita más tiempo de recuperación es Cristin, la bebé que cumplió un año mientras estaba dentro de la selva.



"No pueden todavía ingerir alimentos, pero, en general, el estado del niño y de las niñas es aceptable, de acuerdo con los informes médicos. Lo que se requiere es estabilizarlos", explicó Velásquez.



El parte de tranquilidad del ministro fue acompañado por las palabras del mayor general Carlos Rincón Arango. Señaló que a pesar de las laceraciones en la piel, los menores se encuentran bien.



“La mayoría de los niños tienen compromiso nutricional y algunas lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero, realmente, no hemos encontrado una patología de gravedad”, comentó el mayor general Carlos Rincón Arango.



También hizo énfasis nuevamente en que los menores aún no han ingerido alimentos y que los médicos están esperando terminar las primeras revisiones para permitir su consumo.



“En este momento, ellos no han iniciado todavía la tolerancia a la vía oral, vamos a iniciar ese proceso después de que cumplamos el esquema de exámenes paraclínicos que vamos a adelantar. Esto va a demandar esfuerzo del equipo de salud y vamos a estar más o menos hablando de dos a tres semanas de hospitalización si las cosas llevan un buen camino”, concluyó Rincón.



El presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer realizaron una visita a los pequeños en la que les entregaron diferentes regalos. El mandatario expresó su felicidad por el rescate y afirmó que los hermanos se repondrán de salud.

#OperaciónEsperanza | El Presidente @petrogustavo y la Primera Dama de la Nación, @Veronicaalcocerg, se encuentran en el Hospital Militar Central, visitando a los menores rescatados en la selva del Guaviare, que están siendo atendidos por el cuerpo médico. pic.twitter.com/oRyf2HNSZV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 10, 2023

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

