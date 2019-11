El polémico ejemplo que dio el director del Sena en un festival

En medio de un festival realizado la semana pasada en Quibdó, Chocó, en el que se dan a conocer emprendimientos que se han realizado en el pacífico colombiano, surgió un comentario que llamó la atención de varios asistentes.

Al festival Detonante asistió Carlos Mario Estrada, director del Sena, debido a que el evento es apoyado por la entidad que él dirige.



Mientras estaban en un conversatorio con varios emprendedores de la región, Estrada fue panelista y habló sobre por qué apostarle a los emprendimientos y visibilizar estos referentes locales.



En ese momento dijo: “Por ejemplo La Chocoanita (emprendedora), que es hermosa, pudo ser prepago, pero escogió la legalidad”.



Rosaura Hinestroza es la creadora de la tienda virtual La Chocoanita, donde ofrece artesanías y bisutería elaborada en el Chocó. A ella fue dirigido el comentario. “En ese momento me asombré, me sentí incómoda, tuve una risa nerviosa porque no esperaba ese ejemplo, podría esperar cualquier otra cosa pero no un ejemplo como ese, y de esa manera”, le dijo Rosaura Hinestroza a EL TIEMPO.



“No sé por qué dio ese ejemplo de esa manera, pero quizá fue un descache porque no era el mejor ejemplo”, recalca Hinestroza. Añade que no está en su contra ni de la institución. Por el contrario, el Sena siempre ha apoyado sus proyectos de emprendimientos y de formación.

Es hermosa, pudo ser prepago, pero escogió la legalidad FACEBOOK

TWITTER

A pesar de que el conversatorio continuó, Rosaura cuenta que nadie comentó nada y ni le preguntó por qué hizo el comentario. Algunos incluso se rieron del comentario.

Al salir del recinto, cuenta la emprendedora, varios asistentes le comunicaron su inconformidad ante el comentario.



Otros asistentes confirman esta versión y aseguran que aunque el comentario fue ‘fuerte’, no están en contra de Estrada.



El Festival Detonante es un evento creado para “conocer lo mejor que tiene para ofrecer el pacífico colombiano”. En este se realizan talleres, foros y laboratorios para impulsar los sistemas de emprendimiento y liderazgo de los colombianos.



EL TIEMPO se ha intentado comunicar con el director del Sena para conocer su versión de los hechos pero hasta el momento no ha sido posible.



ELTIEMPO.COM