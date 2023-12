Director de Ungrd defiende al Gobierno por críticas de crisis humanitaria en La Guajira

En defensa del Gobierno Nacional frente a las críticas sobre el manejo de la crisis humanitaria salió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López Martínez, quien aseguró que todo lo que ha solicitado el gerente especial para La Guajira, Luis Gómez Pimienta, se ha gestionado y entregado.



Así respondió a la carta que Gómez le envió a Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la que afirma que las instituciones están presente en el departamento, pero que “actúan con absoluta descoordinación, pero con frecuencia coincidiendo en ejecución de recursos para los mismos objetivos, dejando la impresión que se trata de proyectos personales y/o políticos”.



López Martínez aseguró que todo lo que ha pedido el gerente especial, se ha gestionado y enviado. “Los carrotanques que Luis Gómez me pidió fueron los carrotanques que le entregué y las ollas comunitarias que pidió, fue las que le entregué, 125 ollas recibió y distribuyó con su equipo de la gerencia”, dijo.



Agregó que, incluso los contratistas y operadores que realizaron estas actividades, fueron elegidos por Luis Gómez Pimienta. “Toda la inversión inicial en ollas y carrotanques, se hizo con base en sus solicitudes y en las oficinas del líder Javier Rojas, se definió el mapa para la distribución del agua”, explicó.



El director de la Ungrd indicó que, de acuerdo a esto, entonces “está fallando es lo que Luis Gómez montó, porque yo no conocía La Guajira y cuando vine, me enteré de otras necesidades del departamento y decidimos ampliar el número de ollas, sin suspender las que él seleccionó que están funcionando”, explicó.



Asimismo, indicó que aparte del apoyo a la gerencia, ha venido trabajando con las unidades de gestión del riesgo municipales y las comunidades para desarrollar el programa de la feria del agua y se incluyeron otras comunidades que no habían salido favorecidas y les asignaron ollas y se les hizo mantenimiento de jagüeyes.

Le creemos a nuestro Presidente, Compañero y Amigo @petrogustavo Solo tenemos que seguir derribando algunas barreras institucionales que buscan mantener la Tragedia Humanitaria Wayuu… Como por ejemplo el CORRUPTO @olmedolopezm director de la @UNGRD quien sigue haciendo… pic.twitter.com/S5HuI9PgXn — Asociac Shipia Wayuu (@shipiawayuu) December 25, 2023

“Con esas comunidades identificamos más necesidades de agua y contratamos carrotanques, encontramos que la fortaleza del grupo que había seleccionado el tema del agua, estaba muy concentrado en Manaure y parte de Riohacha y algo de Maicao. Uribia estaba desprotegido por lo que hicimos una campaña intensa”, puntualizó Olmedo.



Explica que como resultado de la campaña realizaron tres ferias del agua, en Nazareth, una en la zona céntrica de Uribia y otra en la cabecera y con ella establecieron una ruta de agua y de alimentos para este municipio con el apoyo del Ejército, destacando que en una semana transportaron 220 mil litros de agua de Riohacha a Uribia, que a su vez fueron distribuidas en las comunidades dispersas.



Es de señalar que en la carta el gerente especial para La Guajira Gómez, afirma que la mortalidad persiste a pesar de que no existen antecedentes como ahora de la presencia institucional del Gobierno en el territorio con funcionarios, firmas de convenios y contratos directos por parte del: DPS, ART, Ungrd, ADR, los ministerios de Agricultura, Salud y del Interior, el viceministerio de Agua, Agencia Nacional de Tierras, ICBF, Unidad Solidaria, entre otras.



Sobre el tema, la Asociación Shipia Wayú peticionaria de las medidas cautelares ante la CIDH en favor de tres grupos protegidos del pueblo wayú niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes y adulto mayor salió al quite en su cuenta de twitter ante las declaraciones de Olmedo López.



Recientemente, Javier Rojas, vocero de la Asociación Shipia Wayú cuestionó la estrategia de Olla Comunitaria que presentó en su comunidad el director de la Ungrd, “de todos los beneficiarios solo seis comunidades que hacen parte de las medidas cautelares salieron en la lista”, al tiempo que denunció ciertas irregularidades.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha