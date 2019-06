Diputado venezolano cruzó trochas para huir del régimen de Maduro

Hacia las ocho de la mañana de este lunes 17 de junio, el diputado venezolano Richard Blanco llegó a Colombia luego de atravesar un paso fronterizo ilegal en el estado de Táchira, en Venezuela.



Luego de permanecer 38 días en la Embajada Argentina en Caracas tras ser acusado de estar involucrado en la rebelión del pasado abril, el diputado Blanco se subió a un vehículo particular y emprendió su huida hacía Colombia.

El diputado relató la odisea que fue llegar hasta la frontera entre Colombia y Venezuela desde Caracas, para lo que debió hacer trasbordo de vehículo en tres oportunidades, luego pasar tres puestos de control de las autoridades y solo comió algo cuando llegó a la frontera.



Tomó un vehículo en Caracas sobre las tres de la tarde del domingo 16 de junio, una vez llegó a Valencia hizo trasbordo para ir hasta Barinas y allí otro carro lo trasladó hasta Colón. Desde allí otro automóvil lo llevó a la frontera con Colombia.



“Salí de Caracas, fui al baño solo cuando llegué a Colón a las 6 de la mañana, luego comimos galletas y jugo, solo paramos para echar combustible que traíamos en el baúl previamente”, manifestó el diputado Blanco.

Diputado, mis respetos, siga adelante, queremos salir de esta desgracia, esta pesadilla que estamos viviendo FACEBOOK

TWITTER

Su miedo más grande era poder pasar desapercibido en los puestos de control de la Guardia y la Policía Bolivariana que se encontraron en el camino.



“Pasamos por diferentes alcabalas (puestos de control), en tres nos pararon, nos hicieron bajar de los vehículos, en todas me reconocieron, no me pidieron la cédula, y en una, un capitán me dijo: diputado, mis respetos, siga adelante, queremos salir de esta desgracia, esta pesadilla que estamos viviendo”, informó Blanco.



Cuando llegó a la frontera, Blanco relató que se encontró con personas, al parecer, al margen de la ley, pero fueron respetuosos con él. “Mucho personal que no se si son ‘paracos’, hubo respeto y cuando llegué al rió que se cruza de frontera a frontera, estaban unos muchachos de 20 años tapando con piedras y arena para que puedan pasar los vehículos; sin embargo, yo pasé caminando”, añadió el diputado.

Pasaba por vía Plamplona Bucaramanga en mi llegada por algunas horas en Cúcuta . Este es el escenario que uno ve por todos lados . Hermanos venezolanos que llegan por montones a Colombia viendo que pueden hacer. https://t.co/sotjvqGYR9 — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 17 de junio de 2019

Durante este lunes, visitó varios refugios de migrantes venezolanos e incluso les llevó comida a los que caminan entre Pamplona y Bucaramanga.



El diputado estará hasta mañana (martes) en Cúcuta y viajará a la ciudad de Bogotá donde espera reunirse con el presidente Iván Duque, el expresidente Andrés Pastrana y posteriormente viajará a Argentina, Chile y Perú.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal El Tiempo

Bucaramanga @mariasrodriguez