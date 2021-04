Carlos Caicedo llama 'canallada' a comentario por muerte de sus padres

La diputada Claudia Patricia Aarón vuelve a generar polémica en el departamento de Magdalena por expresiones lanzadas durante los debates de la Asamblea.



Aarón es la presidente de la Duma y tuvo otra salida en falso al momento que criticaba la gestión del gobernador Carlos Caicedo durante la actual emergencia sanitaria del covid-19.



“Dios permitió que se le murieran su señora madre, su señor padre, su hermana”, manifestó la diputada.

La diputada pretendió aclarar que las ausencias de seres queridos que ha dejado la pandemia deben servir para crear conciencia y cambiar el comportamiento de los seres humanos.



“Yo creo señor gobernador, con todo el cariño y respeto que se merece, que las pérdidas irreparables de su familia lo debe llamar a ser una mejor persona, a qué no nos esté atropellando y que no esté enviando a que nos persigan y nos hostiguen”, indicó la asambleísta.



Por su intervención, la diputada recibió críticas e insultos por parte de ciudadanos que a esa hora veían la sesión virtual de la Asamblea por las redes sociales.



Igualmente, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por su cuenta de Twitter rechazó lo manifestado por la coadministradora.

Se atacan las ideas pero no el dolor ajeno. Se evidencia calaña de individuos a los que enfrentamos y que celebran la muerte de mis padres FACEBOOK

“Se atacan las ideas pero no el dolor ajeno. Se evidencia calaña de individuos a los que enfrentamos y que celebran la muerte de mis padres ¡Una canallada!”, expresó el mandatario departamental.



La diputada Claudia Aarón calificó como lamentable la ola de ataques que ha recibido por redes sociales a raíz de esta situación.



“No se dejen engañar de estos populista que aún con el dolor de una familia pueden jugar y montarlo como caballo de batalla para atacarme. Estoy muy dolida porque han descontextualizado un video para irse contra mi”, sostuvo.

Otras polémicas

La presidente de la Asamblea no es la primera vez que causa revuelo con sus cuestionadas participaciones en los debates que protagonizan los diputados de Magdalena.



En junio de 2019 incluso denunció amenazas de muerte en su contra, luego que sugiriera "palo y bolillo" hasta abrirles la cabeza a hinchas de millonarios que dieron patadas a una mujer, e hicieron daños a la infraestructura de la ciudad y algunos establecimientos del balneario de El Rodadero.



La diputada también declaró a los hinchas del equipo capitalino como "indeseables" y reclamó penas ejemplarizantes como lo hacen en otros países cuando los hinchas provocan daños.



Claudia Patricia Aarón ya había recibido críticas por otro pronunciamiento que fue calificado de xenófobo contra la población venezolana.



En ese momento, a raíz de una agresión cometida por un limpiavidrios oriundo de Venezuela a un taxista, de manera general, indicó que "eso es lo que han venido a hacer aquí los venezolanos a delinquir. Ha llegado lo peor a Santa Marta donde suficiente tenemos con nuestros problemas”.



Así mismo agregó que “exigen de las peores formas prestación de servicios como la salud, ¡y el que no les dé dinero miren lo que pasa! ¿Esto qué es? ¡Mano dura contra esa cantidad de delincuentes indeseables! Saquemos a esa gente de aquí”.



La diputada también ha tenido fuertes enfrentamientos haciendo uso de insultos, de parte y parte, con el diputado Rafael Noya, quien hace parte del movimiento político del gobernador de Magdalena.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

