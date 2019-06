Amenazan a diputada que pidió bolillo para hinchas de Millonarios

La Presidenta de la Asamblea del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, quien causó revuelo en el país por proponer acciones de violencia contra hinchas de Millonarios, fue amenazada de muerte el pasado martes por la noche.

La diputada, quien acudió a la Policía Metropolitana para denunciar lo sucedido, indicó que "cuando iba saliendo de mi oficina, dos sujetos con acento venezolano me dijeron que me tenían identificada y me iban a matar".

La situación se presenta luego de las polémicas declaraciones que entregó la integrante de la Asamblea, quien sugirió "palo y bolillo" hasta abrirles la cabeza a las personas que atacaron a patadas a una mujer, e hicieron daños a la infraestructura de la ciudad y algunos establecimientos del balneario de El Rodadero.



La diputada también declaró a los hinchas del equipo capitalino como "indeseables" y reclamó penas ejemplarizantes como lo hacen en otros países cuando los hinchas provocan daños.



Hace unas semanas, Claudia Patricia Aarón ya había recibido críticas por otro pronunciamiento que fue calificado de xenófobo contra la población venezolana.



En ese momento, a raíz de una agresión cometida por un limpiavidrios oriundo de Venezuela a un taxista, habló de manera general, indicando que "eso es lo que han venido a hacer aquí los venezolanos a delinquir. Ha llegado lo peor a Santa Marta donde suficiente tenemos con nuestros problemas”.



Así mismo agregó que “exigen de las peores formas prestación de servicios como la salud, ¡y el que no les dé dinero miren lo que pasa! ¿Esto qué es? ¡Mano dura contra esa cantidad de delincuentes indeseables! Saquemos a esa gente de aquí”.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA