Habla la diputada que pidió palo para hinchas de Millonarios

Las fuertes reacciones de la presidenta de la Asamblea en el Magdalena, Claudia Aarón, sobre el ataque de un grupo de hinchas de Millonarios, que el fin de semana provocaron desmanes en Santa Marta, generaron posiciones encontradas en medios de comunicación y redes sociales.

Aarón (Cambio Radical) pidió a las autoridades que les dieran palo y bolillo hasta abrirles la cabeza a las personas que atacaron a patadas a una mujer, además de hacer danos a la infraestructura de la ciudad y algunos establecimientos del balneario de El Rodadero.

Video Habla hincha del Unión Magdalena agredida por barristas de Millonarios

“Le pegaron a la mujer como si fuera un balón y casi acaban con El Rodadero”, dijo la diputada al declarar a los hinchas del cuadro azul como ‘indeseables’ y para los que reclamó penas ejemplarizantes como lo hacen en otros países cuando los hinchas provocan daños.



¿No siente que se le fue la mano en sus declaraciones?

No creo, pienso que es lo que merecen y que la autoridad debe ser más fuerte con este tipo de personas. Me duele como mujer y como madre ver un video como estos desadaptados cobardes casi matan a una mujer indefensa. Esto no tiene justificación alguna.

Esto opina la presidenta de la Asamblea del Magdalena sobre el mal comportamiento de los hinchas de Millos que debemos condenar...



¿Pero la autoridad política del departamento sugiriendo partirles la cabeza? pic.twitter.com/fnfHJs95QQ — Julio Sanchez Cristo (@jsanchezcristo) 3 de junio de 2019

No cree que fue muy drástica al pedir ‘palo’ para los hinchas que provocaron los desórdenes?

Pienso que no, se tiene con mucha consideración con estos crimínales. Aquí cuando hay un bloqueo en Puebloviejo, por ejemplo, el Esmad levanta a palo, puño y demás a la gente, y a estos que hicieron y deshicieron no les pasó nada.



¿En este caso, siente que la Policía no reaccionó con contundencia?

La policía debe actuar de manera contundente y no permitir que se atente contra la vida y honra de la gente de bien.

Yo sostengo y ratifico lo que dije! Yo defiendo mi ciudad y mi departamento, me afecta grandemente cuando se agrade a la mujer, a los niños FACEBOOK

Maryuris Correa, la mujer agredida, dice que sus declaraciones pueden incitar a más violencia.



Sí, pero también dice que casi la matan a plena luz del día y que aún no le recibían la denuncia y hoy sale la Policía ofreciendo una recompensa de 5 millones, pero ya para qué. Las acciones deben ser oportunas y eficientes.



¿Esta reacción no le puede restar a su imagen?

​

¡Yo sostengo y ratifico lo que dije! Yo defiendo mi ciudad y mi departamento, me afecta grandemente cuando se agrade a la mujer, a los niños y lo sucedido aquí me dejó con una sensación de dolor e impotencia.



