“Mis palabras al gobernador fueron mal interpretadas”: diputada Aarón

La presidenta de la Asamblea del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, rechazó la interpretación que le dieron al mensaje que envió al gobernador, Carlos Caicedo, para que cambiara su comportamiento y trabajara en equipo con los diputados por la salud y la calidad de vida de los magdalenenses.



La diputada del partido Cambio Radical aseguró que el video compartido por el mandatario departamental en sus redes sociales, donde la responsabiliza de atacar su dolor por la muerte de familiares, fue editado y descontextualizado.



“Es lamentable que una invitación respetuosa a crear conciencia y cambiar de actitud en medio de una pandemia que ha dejado tantas enseñanzas en medio del dolor, haya sido arreglado con una clara mala intención de ofenderme y denigrar de mi”, manifestó.



Añadió que “mis principios y ética jamás me permitirían valerme de la muerte de un ser querido para construir una critica en contra de alguien”.



A raíz del pronunciamiento que hizo en el marco de una sesión virtual, Aarón ha recibido una ola de ataques por redes sociales.

Por esa razón, la diputada hizo un llamado a no dejarse engañar de estrategias populistas que no tienen otra finalidad que generar odios e indultos hacia quienes no están de acuerdo con actuaciones del actual gobierno.



Finalmente ratificó que lo que le quiso decir al gobernador fue “que las pérdidas irreparables de su familia lo debe llamar a ser una mejor persona, a qué no nos esté atropellando y que no esté enviando a que nos persigan y nos hostiguen”.



La diputada Claudia Aarón aseguró que no hace parte de ningún cartel o clan político como ha querido mostrar Caicedo, y que su trabajo siempre ha sido independiente con el único fin de defender los intereses de los magdalenenses.

SANTA MARTA

