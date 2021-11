Por error de ortografía, hallaron diploma falso de exdirector Tic de Neiva

La Procuraduría Regional del Huila dejó en firme la sanción de destitución e inhabilidad general de 12 años que había sido impuesta por la Personería de Neiva contra Óscar Hernando Motta Valencia, exdirector de las Tics de la Alcaldía de Neiva, quien hace cuatro años se posesionó en ese cargo con títulos y documentación falsa en los que incluso había errores de ortografía.

Para acceder al cargo de libre nombramiento y remoción, Motta presentó una hoja de vida con diploma falso, en el cual certificó que era ingeniero de sistemas cuando en realidad es tecnólogo, pero también falsificó documentos de formación académica y certificados laborales exigidos por el manual de competencias laborales de la Alcaldía.



En el proceso disciplinario de primera instancia se detectó que, incluso, en el diploma escribió la palabra Neiba en vez de Neiva, y la palabra universidad también está escrita con "b" en vez de "v".



"La falsedad es evidente", dijo la Personería en el fallo de primera instancia proferido en septiembre pasado.



La investigación de este caso fue iniciada por la oficina de vigilancia administrativa de la Personería de Neiva, luego de que el Consejo Nacional de Ingeniería confirmara que no existía registro alguno de su título de ingeniero de sistemas ni del número de tarjeta profesional.



A esa situación se sumó un oficio de la Universidad Católica de Colombia en el sentido de que Motta Valencia no figura en la base de datos del programa de Ingeniería de Sistemas.



La Personería señaló que, bajo la gravedad del juramento, al momento de la posesión afirmó no estar inmerso en inhabilidades e incompatibilidades y certificó la validez y autenticidad de los datos de su hoja de vida.



El exdirector de las Tics no se ha referido a este caso, pero en la apelación a la sanción de primera instancia que le impuso la Personería su defensa señaló que Motta cursa la carrera de ingeniería de sistemas "para superar sus propósitos personales y remediar su falta".

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA

